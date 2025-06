Entä jos Iran rakentaa vauhdilla ydinaseen?

Israel ei ole vielä onnistunut lamauttamaan Iranin ydinohjelmaa näyttävistä iskuista huolimatta, arvelee Oslon yliopiston ydinaseisiin erikoistunut tutkija Fabian Hoffman.

Hoffman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä epäilevänsä, että vaikka uraania rikastavat sentrifugit ovatkin herkkiä pölylle ja värähtelylle, Iran on todennäköisesti siirtänyt ne vahvennettuihin laitesuojiin aiempina vuosina tehtyjen iskujen jälkeen.

Hän arveleekin, että mikäli Israel ei onnistu tuhoamaan täysin Iranin ydininfrastruktuuria tulevien viikkojen aikana, voi Iran kiihdyttää ydinohjelmaansa entisestään.

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvän RUSI-ajatushautomon mukaan Israelin ilmaiskun kohteiksi valikoituneissa Natanzin ja Fordowin rikastuslaitoksissa kriittisin infrastruktuuri sijaitsee jopa satoja metrejä maan alla, tehden niihin iskemisestä hankalaa.

Kansainvälisen ydinenergiajärjestö IAEA sanoo Iranin tehneen suuria harppauksia uraanin rikastamisessa viimeisen puolen vuoden aikana, varastoiden lähes puoli tonnia uraania ja nostaen sen rikastusastetta jopa viidelläkymmenellä prosentilla. Israelin puolustusvoimien mukaan Iran on taas pyrkinyt järjestelmällisesti kiihdyttämään ydinohjelmaansa Hamasin vuonna 2023 tekemän lokakuun 7. päivän hyökkäyksen jälkeen.

Uutistoimisto CNN:n keräämien tietojen mukaan Iran voisikin nykyisellä kapasiteetillaan tuottaa tarpeeksi uraania yhtä ydinasetta varten jopa parin päivän sisällä, ja noin kymmenkunnan ydinaseen verran 1-2 kuukauden sisällä.

Ydinaseen kehittämisen aikaikkunasta puhuttaessa on kuitenkin muistettava, että rikastettu uraani ei kuitenkaan riitä yksin toimivaan ydinaseeseen, vaan työstäminen käyttökelpoiseksi ydinpommiksi tai -kärjeksi vaatii myös oman aikansa. Iranilla on kuitenkin jo nyt käytössään tavanomaisilla räjähdekärjillä varustettuja keskipitkän matkan ballistisia ohjuksia, jotka voitaisiin teoreettisesti varustaa myös ydinkärjellä.

