Entä jos Donald Trump yllättäisi Vladimir Putinin?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut tapaavansa Vladimir Putinin ensi viikon perjantaina Alaskassa. Vaikka tapaamisessa on määrä keskustella Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan päättämisestä, Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä ei siihen ollut ainakaan sununtain aamupäivän tietojen mukaan kutsuttu.

Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa helmikuussa 2022.

Ukrainassa huipputapaamiseen, jossa keskustellaan Ukrainasta mitä ilmeisimmin ilman ukrainalaisten läsnäoloa, suhtaudutaan hyvin skeptisesti. Presidentti Zelenskyi kommentoi maansa olevan kiinnostunut kaikista ratkaisuista, jotka tuovat todellisen rauhan, mutta sellaisia ei voi syntyä, ellei myös Ukraina istu neuvottelupöydässä.

Legendaariseen maineeseen noussut ukrainalainen avointen lähteiden tiedustelun uranuurtaja ja InformNapalm -verkoston perustaja Roman Burko ottaa kantaa huomattavasti suorasukaisemmin.

– Ainoa peruste, jonka vuoksi tapaaminen Putinin kanssa olisi järkevää, on tämän sotarikollisen pidättäminen tai eliminoiminen, sillä hänellä on tilillään satojen tuhansien ihmisten henki ja miljoonien tuhotut kohtalot, Burko kirjoittaa Facebook-päivityksessään (alla)

Huipputapaaminen Putinin kanssa mistä tahansa muusta syystä tarkoittaa hänen mukaansa vain verisen diktaattorin aseman legitimointia ja vahvistaa Kremlin luottamusta valitsemaansa sodan ja terrorin tiehen.

– Jos Trump, jota kukaan ei pidä sanansa mittaisena miehenä, yhtäkkiä rikkoisikin lupauksensa Putinille ja sallisi tämän pidättämisen tai tappamisen, Trumpille aplodeeraisi seisaallaan koko vapaa maailma, Burko toteaa.

Hän luonnehtii Putinia murhaajaksi ja roistoksi, jonka pettäminen – ja sen myötä sodan eskaloitumisen välttäminen – olisi koko ihmiskunnan edun mukaista.

Burkon vuonna 2014 perustaman InformNapalm -verkoston periaatteisiin kuuluu, että se liittää esimerkiksi avointen lähteiden tiedustelun (OSINT) keinoin hankkimiinsa valokuviin ja videoihin mahdollisimman yksityiskohtaiset taustatiedot sekä kertoo ne algoritmit, joihin raporteissa esitetyt johtopäätökset perustuvat. Kun lähteenä on käytetty sosiaalista mediaa, kuten usein tapahtuu, InformNapalm julkaisee kuvat niistä sivuista, joilta aineisto on peräisin.