Ensi viikolle povataan lumi- ja räntämyräkkää

Ensi viikkoa vietetään varsin kurjassa säässä, povaa Forecan sääennuste.

Lauantaita on vietetty maan etelä- ja keskiosassa pilvisessä säässä, ja paikoin on satanut myös vettä. Sää on ollut tuulista, ja merialueilla on voitu yltää jopa myrskylukemiin.

Sunnuntaina sää poutaantuu etelässä, joskin maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys jatkuu. Kova puuskainen tuuli jatkuu niin maa- kuin merialueilla. Sunnuntai-iltaa kohden tuuli kuitenkin heikkenee.

– Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee sunnuntaina vesi- ja räntäkuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä, Pohjois-Lapissa satelee yhä paikoin lunta, kertoo meteorologi Joanna Rinne.

Alkuviikon sää on vaihtelevaa. Lumesta ja rännästä saatetaan viikon aikana päästä kärsimään Etelä-Suomea myöten lämpötilan jäädessä hieman plussan puolelle.

– Runsaita sateita ei maanantain ja tiistain ennustekartoilla näy, mutta vähäisempiä sateita voi tulla paikoin maan etelä- ja keskiosassa vetenä, räntänä ja lumena ja pohjoisessa enimmäkseen lumena, Rinne toteaa.

Lapissa elohopea saattaa vajota reilusti pakkasen puolelle, mikäli tuuli heikkenee sopivasti ja pilvipeite pääsee rakoilemaan. Öisin voidaan mitata jopa 20 pakkasastetta.

Keskiviikon paikkeilla Suomeen iskee myräkkä, kun lounaasta leviää laaja sadealue maan ylle. Odotettavissa on räntä- ja lumisateita maan eteläosissa ja runsasta lumisadetta maan keski- ja pohjoisosissa. Ajokelistä ennustetaan heikkoa.

Sadealueen mukana tulee voimakkaita tuulenpuuskia.

– Jopa tuulivahingot voivat olla mahdollisia, sillä maa ei vielä ole roudassa, Rinne varoittaa.

Loppuviikosta on tulossa taas pilvinen, ja hajanaisia sateita on luvassa koko maahan. Etelä- ja keskiosissa sateet tulevat vetenä, räntänä ja lumena, pohjoisessa taas lumena. Lämpötila pysyttelee etelä- ja länsirannikolla plussan puolella, muualla päästään nauttimaan pakkaskeleistä.