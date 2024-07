Ensi viikolle povataan epävakaista säätä

Ensi viikosta on tulossa epävakaa ja sateinen, kertoo Foreca.

Heinäkuussa ei toistaiseksi ollut vielä yhtäkään päivää, joka olisi ollut koko Suomessa poutainen. Tämä trendi näyttää jatkuvan myös ensi viikolla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Maanantaina kapea saderintama kattaa Suomen maan itäosasta Perämerelle asti. Alueella on luvassa pilvistä ja sateista säätä, elohopean jäädessä 17–20 celsiusasteeseen. Myös maan länsi- ja lounaisosissa on luvassa paikallisia sade- ja ukkoskuuroja. Etelässä ja Lapissa on sen sijaan poutaista, ja näillä alueilla lämpötila saattaa nousta 20–25 asteeseen.

Tiistaina sateet painottuvat Länsi-Lapista Pohjois-Karjalaan yltävälle alueelle. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi esiintyä sadekuuroja.

Keskiviikkona sää pilvistyy alkaen lounaasta alkaen maan etelä- ja keskiosassa. Iltaan mennessä maan etelä- ja länsiosaan leviää sade- ja ukkoskuurojen rintama.

Torstain vastaisena yönä sadealueet jatkanevat kohti itää. Myös loppuviikosta ennustetaan sateista, ja kuurosateita muodostuu eri puolilla maata.

Aurinkoisilla alueilla lämpötilat pysynevät 20–26, mutta sadealueilla elohopea laskee 20 asteen tuntumaan.