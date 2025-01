Ensi viikolla kylmää säätä

– Lämpötila pysyy ensi viikolla enimmäkseen pakkasen puolella koko maassa. Tiistain ja keskiviikon aikana maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu lumisateita. Lumikertymät ovat noin 5–10 senttimetriä. Viikonloppuna uusien lumisateiden mahdollisuus kasvaa, ennustaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

– Ensi viikolla, etenkin ensi viikon alussa, sää saattaa pohjoisessa olla hyvinkin kylmää. Lapissa kylmimmät pakkaslukemat voivat olla yli 30 astetta, ehkä jopa yli 35 pakkasasteenkin luokkaa.

Myös etelässä pakkasta voi olla Rinteen mukaan ajoittain öisin yli kymmenen astetta, viikon lopulla mahdollisesti paikoin jopa yli 20 astetta.

Sunnuntaina enimmäkseen poutaa

– Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee alueittain. Lapin yli liikkuu paikallisia lumisateita. Maan keskiosassa puolestaan paikalliset vähäiset vesisadekuurot ovat mahdollisia. Enimmäkseen sää on kuitenkin poutainen. Tuuli on puuskaista ja puhaltaa maan etelä- ja keskiosassa lännestä ja pohjoisessa luoteesta. Tuuli on kuitenkin selvästi heikompaa kuin lauantaina, Rinne toteaa.

Sunnuntain päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla 0–4 astetta. Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa pakkasta on enimmäkseen 0–7 astetta.

Sunnuntai-iltana sää selkenee koko maassa. Lämpötilat laskevat pakkasen puolelle.