Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen. Ennuste näyttää Suomeen täksi viikoksi keskimääräistä kylmempää säätä, mutta ensi viikoksi edessä on käänne lauhempaan.

– Tämä viikko on vielä selvästi ajankohdan keskiarvoja kylmempi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Ensi viikolla edessä on suuri muutos – viikko on Suomessa ajankohdan keskiarvoja lämpimämpi. Päivittäisennusteessa näkyy meille ensi viikolla lauhaa ja sateita, jotka tulevat myös vetenä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

– Tällä viikolla kylmä, talvinen pakkassää jatkuu Suomessa. Öisin etelässäkin voi olla yli 20 asteen pakkasia. Pohjoisessa pakkasta on laajalti yli 20 astetta, enimmillään jopa reilusti yli 30 astetta. Paikalliserot ovat suuria pakkaslukemissa. Muutos saattaa näillä näkymin alkaa kuitenkin jo sunnuntaina, jolloin lämpötila nousisi osassa maata plussalle, hän jatkaa.

Pilvisyys on tällä viikolla vaihtelevaa. Myös lumisateita on liikkeellä, sunnuntaina voi paikoin sataa jo vettä.

Sateita tulee kuukausiennusteen mukaan tällä viikolla vähemmän kuin tähän aikaan vuodesta yleensä, mutta sateet eivät kuitenkaan jää olemattomiksi.

– Lumisateita tulee paikoin ja ajoittain. Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu viikon edetessä hajanainen lumisadealue. Runsaimmat lumisateet ovat odotettavissa torstaina, jolloin lunta sataa tämän hetken ennusteen mukaan laajalti yli 10 senttimetriä. Sunnuntaina Suomeen leviää sateita, jotka tulevat näillä näkymin osin vetenä, Rinne kertoo.

Loppukuun ennuste epävarmempi

Kuukausiennusteen mukaan ensi viikolla viikon keskilämpötilat ovat Suomessa jo laajalti 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpiä.

– Ensi viikoksi sää muuttuu täysin. Muutos johtuu siitä, että eteläisen Euroopan ylle vahvistuu korkeapaine, joka muuttaa matalapaineiden ja lauhan ilman reittejä Euroopassa. Suomeen virtaa lauhaa ja sateista ilmaa Atlantin suunnalta. Päivittäisennusteet näyttävät Suomeen laajalle alueelle plusasteita ja sateet tulevat osassa maata vetenä. Kylmemmän jakson jälkeen on odotettavissa hyvinkin liukkaita keliolosuhteita, kun lumi- ja jääkerroksen päälle kertyy vettä, Rinne sanoo.

Tammikuun 29. ja helmikuun 5. päivä alkaville viikoille kuukausiennusteessa ei näy juurikaan poikkeamia suuntaan eikä toiseen Suomeen.

– Ennusteet näyttävät Suomen osalta epävarmoilta siitä, minkälaisena sää jatkuu. Onko odotettavissa lauhaa säätä vai tekeekö ajankohtaan nähden kylmä pakkassää paluun? Ennustekarttojen perusteella kumpi tahansa suunta voi olla mahdollinen. Näyttää siltä, että korkeapaine pysyy läntisen Euroopan yllä. Suomen alueella on epäselvää, mistä suunnasta ilma meille virtaa; virtaussuunta riippuu korkeapaineen voimakkuudesta, Rinne kertoo.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat Suomessa tammi–helmikuun vaihteessa maan eteläosassa laajalti 0–4 pakkasastetta, lounaisrannikolla ja Ahvenanmaalla 0–2 plusastetta. Maan keskiosassa keskimääräinen ylin lämpötila on tammi–helmikuun vaihteessa 0–6 pakkasastetta, pohjoisessa laajalti 4–10 pakkasastetta.