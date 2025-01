”Ensi kertaa Pohjois-Korea saa todellista sotakokemusta”

Pohjois-Korean joukkojen osallistuminen Venäjän rinnalla taistelutoimiin on ukrainalaistutkija Alina Hrytsenkon mielestä nähtävä vaarallisena eskalaationa Euroopan suurimmassa sodassa sitten toisen maailmansodan, ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia turvallisuuteen myös globaalilla tasolla.

Hän muistuttaa diktaattori Kim Jong-unin tuen Venäjän sotatoimille alkaneen vuoden 2022 lopulla tykistön ampumatarviketoimitusten muodossa. Myöhemmin kuvaan tulivat myös ballistiset ohjukset. Koska Kremlillä on pulaa paitsi ampumatarvikkeista, myös miehistä, pohjoiskorealaisten joukkojen saapuminen auttaa lievittämään painetta uuteen mobilisaatiokierrokseen.

Pohjois-Korealla itsellään on hyvin erityinen intressi lähettää joukkoja taistelemaan Ukrainaa vastaan, Ukrainan kansallisessa strategisen tutkimuksen instituutissa työskentelevä Hrytsenko sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Sota tarjoaa pohjoiskorealaisille korvaamatonta taistelukokemusta, mahdollisuuden testata asejärjestelmiä ja pääsyn venäläiseen sotilasteknologiaan.

– Pohjois-Korealla on nykyisin yksi maailman suurimmista armeijoista noin 1,3 miljoonine aktiivisotilaineen. Toisin kuin Venäjän asevoimat, Korean kansanarmeija ei kuitenkaan ole vuosikausiin suoraan osallistunut suuriin sotiin. Taistelukokemuksen puute on huolestuttanut suuresti Pohjois-Korean diktaattoria, joka haluaa haastaa Etelä-Korean teknologisesti kehittyneemmän armeijan, Hrytsenko toteaa.

Tuhansien sotilaiden lähettäminen sotaan Ukrainaa vastaan antaa Pohjois-Korealle arvokasta tuntumaa taistelukenttäympäristöön, jota on luonnehdittu sodankäynnin historian teknisesti kehittyneimmäksi. Pohjois-Korean joukot oppivat nyt omakohtaisesti nykyaikaisen sodankäynnin realiteetit, minkä seurauksena niillä on entistä parempi kyky käydä sotaa myös Korean niemimaalla ja sen ympäristössä, kuten korkea-arvoiset yhdysvaltalaiset virkamieslähteet ovat varoittaneet.

Pohjois-Korean uskotaan Hrytsenkon mukaan saavan Vladimir Putinilta myös merkittäviä taloudellisia ja teknologisia etuja vastineeksi joukkojen lähettämisestä. Raha on epäilemättä tervetullutta, mutta todellinen palkinto on pääsy Venäjän kehittyneeseen sotilasteknologiaan, jonka avulla Pohjois-Korea pystyy parantamaan muun muassa omaa ilmapuolustustaan, sukellusveneitään ja ohjusjärjestelmiään.

– Ukrainan rintama toimii Pohjois-Korealle myös arvokkaana testialueena, jonka avulla maa voi arvioida Venäjälle toimittamiensa aseiden tehokkuutta. Näin Pjongjang voi parantaa oman kotimaisen aseteollisuutensa laatua ja mukauttaa tulevaa tuotantoaan nykyaikaisen taistelukentän vaatimuksiin, Hrytsenko huomauttaa.

– Pohjois-Korean sotilaiden historiallisesti ennennäkemätön ilmaantuminen Euroopan taistelukentille saattaakin muuttaa turvallisuusyhtälöä niin Korean niemimaalla kuin sen ulkopuolella. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin Pohjois-Korean armeija on saamassa todellista sotakokemusta, Ukrainan sotilastiedustelua edustava Andrii Jusov on todennut. Tämä on globaali haaste – ei vain Ukrainalle ja Euroopalle, vaan koko maailmalle, Hrytsenko varoittaa.