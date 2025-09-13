”Ennuste talvelle näyttää karulta, jos kovasti pakkasia odottaa”

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus povaa Suomeen leutoa ja sateista syksyä ja talvea. Asiasta kertoo Foreca.

Lämpötilaennusteen mukaan Suomessa ja Ruotsissa olisi tulevana talvena 1-2 astetta normaalia lämpimämpää. Myös suuri osa globaaleista pitkän ajan ennusteista ennakoi Pohjois-Eurooppaan selvästi tavallista leudompaa talvea.

Ilmanpaine-ennusteissa on taas merkkejä tavallista korkeammasta ilmanpaineesta Azoreilla. Vastaavasti Islannin lähettyvillä ilmanpaine on ennusteissa matalampi. Kun ilmanpaine on jakautunut tällä tavalla, on Pohjois-Euroopan talvisää ollut usein sateinen ja leuto.

Sade-ennusteen mukaan Suomeen olisi taas tulossa keskivertoa sateisempi talvi, joskin merkit ovat vielä epävarmoja. Mikäli ennuste toteutuisi, tarkoittaisi tämä käytännössä runsaslumista talvea pohjoiseen ja vähälumista etelään.

– Tällä hetkellä pitkän aikavälin ennuste talvelle näyttää karulta, jos kovasti lunta ja pakkasia odottaa, tiivistää Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Hän kuitenkin huomauttaa, että suoria johtopäätöksiä syksyn ja talven säästä ei kannata vielä vetää. Pitkän aikavälin ennusteet ovat yleensä luotettavampia tropiikissa kuin korkeilla leveysasteilla.

– Ennuste on vielä varhainen ja kokeiluasteella, joten muutokset ovat mahdollisia, Mäntykannas rauhoittelee.