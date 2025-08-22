Ennennäkemätön piikki: Suomessa rekisteröitiin yli 16000 uutta yritystä

Uusia yrityksiä rekisteröitiin ennätyksellisen paljon toisen vuosineljänneksen eli huhti-kesäkuun aikana. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Toisen vuosineljänneksen aikana rekisteröitiin 16 955 uutta yritystä. Rekisteröintien määrä oli suurin vuodesta 2019 alkavan tilastoinnin aikana. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna rekisteröintien määrä kasvoi jopa 20 prosenttia.

Rekisteröintien määrän kasvu johtuu pääasiassa posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta -toimialan yritysten rekisteröintien moninkertaistumisesta, selviää yritysdemografia-tilaston tiedoista.

– Jakelu- ja kuriiritoiminnan yrityksiä rekisteröitiin huhti-kesäkuussa lähes kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2019 huhti-kesäkuuhun verrattuna toimialan yrityksiä rekisteröitiin jopa yli kolmekymmentä kertaa enemmän, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Tommi Veistämö tiedotteessa.

Toimialatieto perustuu aloittavan yrittäjän kuvaukseen yrityksen toiminnasta, eikä se välttämättä vastaa täysin tulevaa liiketoimintaa.

– On myös hyvä huomioida, että yrityksen rekisteröinti tarkoittaa käytännössä yritystunnuksen hankkimista, eikä se automaattisesti tarkoita, että yritystoimintaa koskaan käynnistyy, Veistämö toteaa.

Rekisteröidyistä yrityksistä osakeyhtiöitä oli 5 267 ja luonnollisia henkilöitä 11 580. Osakeyhtiöitä rekisteröitiin 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.