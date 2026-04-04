Energiakriisi voi pitkittyä – EU harkitsee suunnitelmia polttoaineen säännöstelyyn

EU harkitsee kaikkia vaihtoehtoja, mukaan lukien polttoaineen säännöstelyä ja hätävarastojen vapauttamista, mikäli Iranin sodan aiheuttama energiakriisi venyy. Asiasta kertoo Financial Times.

Hormuzinsalmen sulun ja Iranin Persianlahden öljyntuottajamaihin kohdistamien iskujen vuoksi energiamarkkinat ovat olleet viime viikkoina kaaoksessa. Öljyn hinta on noussut rajusti maaliskuun aikana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

EU:n energiakomissaarin Dan Jørgensenin mukaan tilanne ei ole helpottamassa lähiaikoina. Tulevina viikkoina joidenkin kriittisten öljytuotteiden suhteen tilanne tulee jopa pahenemaan.

– Tästä tulee pitkä kriisi, Jørgensen varoittaa.

– Energiahinnat tulevat olemaan korkealla erittäin pitkään.

Brysselissä varaudutaankin nyt pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin.

Energiakomissaari sanoo, että EU:ssa käytetään nyt vakavampaa retoriikkaa kuin kriisin alkuvaiheessa. Jäsenmaiden on varmistettava, että niillä on pitkittyneessä kriisissä riittävät polttoainevarastot.

Toistaiseksi Eurooppa ei Jørgensenin mukaan kuitenkaan ole toimitusvarmuuskriisissä. Tarvetta dieselin tai lentokerosiinin säännöstelylle ei vielä ole, mutta varautumisen suhteen on parempi katsoa kuin katua.

Jørgensen ei näe myöskään tarvetta kasvattaa lentokerosiinin tuontia Yhdysvalloista tai lisätä bioetanolin määrää polttoaineissa.

Tilanne voi kuitenkin muuttua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– On selvää, että mitä vakavammaksi tilanne etenee, sitä enemmän meidän on harkittava myös lainsäädännöllisiä työkaluja, energiakomissaari arvioi.

Jørgensen ei sulje esimerkiksi pois, että kriisin eskaloituessa hätävarastoista voitaisiin vapauttaa lisää polttoaineita markkinoille.

– Jos tämä todella on pitkäkestoinen kriisi kuten ennustan, niin tarvitsemme niitä työkaluja myöhemmissä vaiheissa. Se [hätävarastojen vapauttaminen] on tehtävä tismalleen oikealla hetkellä, energiakomissaari päättää.