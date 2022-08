Enemmistö USA:ssa pitää FBI:ta ”Joe Bidenin Gestapona”

Yhdysvalloissa on kiistelty liittovaltion poliisi FBI:n suorittamasta kotietsinnästä ex-presidentti Donald Trumpin Mar-a-Lago -kartanoon Floridan osavaltiossa.

Oikeusministeri Merrick Garlandin kerrotaan pohtineen viikkokausien ajan, tulisiko etsinnälle antaa lupa. Wall Street Journal -lehden mukaan oikeusministeriön johto oli keskustellut FBI:n edustajien kanssa asiasta useita kertoja ennen lopullista päätöstä. Poliisi keräsi Mar-a-Lagosta salaiseksi luokiteltua materiaalia.

Republikaanipoliitikot ja Donald Trumpin kannattajat ovat arvostelleet toimenpidettä voimakkaasti, sillä sen katsotaan ylittäneen viranomaisten valtuudet. Mahdollisesta väkivallasta on varoitettu tapauksen seurauksena. Muun muassa FBI:n päämajan ympärille on pystytetty metalliaitoja.

Kongressin alahuoneen oikeudellisten asioiden valiokunta on pyytänyt oikeusministeriltä ja FBI:n johtaja Christopher Wrayltä etsintää koskevia asiakirjoja. Parlamentaariset tutkinnat voivat laajentua, jos republikaanit saavat enemmistön marraskuussa pidettävissä välivaaleissa.

Donald Trumpin pitkäaikainen kannattaja Roger Stone vertasi FBI:n toimintaa natsi-Saksan turvallisuuspoliisi Gestapoon.

Tuoreiden mielipidemittausten perusteella kiista on vaikuttanut mielipideilmastoon. Rasmussen-yhtiön toteuttaman kyselyn perusteella enemmistö eli 53 prosenttia amerikkalaisista on samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan ”FBI:n johdossa on joukko politisoituneita roistoja, jotka käyttävät FBI:ta [presidentti] Joe Bidenin henkilökohtaisena Gestapona.

Mar-a-Lago-etsinnän jälkeen 70 prosenttia republikaanien äänestäjistä kertoi luottavansa FBI:hin aiempaa vähemmän. Demokraateista 50 prosenttia kertoi luottamuksen lisääntyneen.

Good Morning !

“a majority of Americans, 53%, view the FBI as “Joe Biden‘s personal Gestapo,” according to a new Rasmussen poll out Thursday.”

Liberals' FBI trust is a real gut buster https://t.co/QCdTUk61nl via @nypost

— Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) August 18, 2022