Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen viittasi Ruotsin pääministerin lausahdukseen puolustusselon palautekeskustelussa eduskunnassa:

– Emme ole sodassa, mutta emme oikein elä rauhassakaan, kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron pitänyt Heinonen sanoi.

– Tältä maailma nyt meillä ja ympärillämme näyttää.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat jatkuneet jo yli kymmenen vuotta, ja viimeiset yli kolme vuotta Venäjä on pyrkinyt valloittamaan koko itsenäisen Ukrainan. Venäjän toimet ovat muuttaneet turvallisuusympäristöä rajusti ja todennäköisesti pitkäkestoisesti.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee kaikkia toimia Suomen uskottavan puolustuksen vahvistamiseksi. Puolustusselonteossa linjataan Suomen puolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä noin kymmenen vuoden aikajänteellä.

– Olemme kokoomuksessa valmiita sitoutumaan Naton kulloinkin yhdessä sopimaan puolustusmäärärahatasoon. Rajusti muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää nyt merkittävää lisäresurssointia. Puolustusmäärärahataso tultaneen nostamaan nykyisestä 2 prosentista 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja tämän päälle tullee vielä jopa 1,5 prosentin määräraha puolustukseen liittyviä muita menoja, Heinonen totesi.

Ensi viikolla Nato-maat kokoontuvat Haagiin päättämään tulevien vuosien määrärahatasoista.

– Kokoomus antaa täyden tuen julkisuudessa esitetylle 3,5+1,5 prosenttia bkt:stä määrärahatasolle.

– Kokoomus näkee tärkeänä, että meri- ja ilmavoimien jälkeen – nyt vuorossa on maavoimat. Tässä kokonaisuudessa on tärkeää huolehtia, että myös oma puolustusteollisuutemme pidetään mukana. Tällä on myös merkittävä työllistävä vaikutus eri maakunnissamme, Heinonen sanoi.

Ukrainaa tuettava

Kokoomus pitää tärkeänä, että rajaturvallisuuslain voimassa oloa jatkettiin. Kokoomuksen keskeisin tavoite on pitää Suomi rauhan tilassa jatkossakin.

– Siksihän liityimme viime kaudella puolustusliitto Natoon ja siksi irtaannumme nyt myös jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Ja siksi myös tuemme Ukrainaa sodassa hyökkääjävaltio Venäjää vastaan, niin kauan kun tarvitsee.

Heinosen mielestä on tärkeää seurata mitä Ukrainassa tapahtuu.

– Venäjän massamainen maavoimien käyttö tai droonien esiinmarssi – rintaman tappioista jopa 80 prosenttia aiheutetaan droonein – pakottaa ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla.

– Sama koskee myös Kyberhyökkäyksiä ja elektronista sodankäyntiä – on välttämätöntä huolehtia yhteiskunnan ja asevoimien digitaalisesta turvallisuudesta ja valmiudesta vastata hybridiuhkiin.