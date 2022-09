”Emme halua Ruotsin jengitilannetta Suomeen”

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii toimia jengirikollisuuden laajenemisen estämiseksi. Fjäder kommentoi asiaa Twitterissä sunnuntaina.

– Emme halua Ruotsin kaltaista rikollisjengitilannetta Suomeen. On aika toimia ennen kuin tällainen laajenee. Sisäinen turvallisuus on meille tärkeää. Nyt Suomessa on 7400 poliisia. Nostettava 8400 poliisiin, Fjäder kirjoittaa.

– Kansalaisilla on oikeus turvalliseen Suomeen.

Akavan puheenjohtaja viittaa MTV:n perjantaiseen uutiseen Vantaalla kesällä 2021 sattuneesta ampumistapauksesta. Poliisin käsityksen mukaan kyse oli katujengien välisestä väkivaltaisesta välienselvittelystä. Tilanteessa ammutut lukaukset vaurioittivat läheisiä asuinkiinteistöjä ja päiväkotirakennusta.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on Akavan jäsenliitto, ja liitot ovat myös aikaisemmin kiinnittäneet huomiota sisäisen turvallisuuden resursseihin.

Jengi- ja väkivaltarikollisuus on jo pitkään ollut keskeinen puheenaihe naapurimaa Ruotsin poliittisessa keskustelussa. Ruotsin ammuskeluissa on vuoden 2022 aikana kuollut yli 40 henkilöä.