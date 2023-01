”Emme anna anteeksi ainuttakaan ukrainalaisen lapsen kyyneltä”

Yli 9 000 siviiliä, mukaan lukien 459 lasta, on kuollut Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys alkoi viime helmikuussa, Ukrainan presidentin esikuntapäällikkö Andriy Yermak kertoi tiistaina Maailman talousfoorumille CNN:n mukaan.

Presidentin avustajan mukaan Ukraina on myös rekisteröinyt 80 000 Venäjän joukkojen hyökkäyksen aikana tekemää rikosta.

– Emme anna anteeksi ainuttakaan kidutusta tai otettua henkeä, emme yhtäkään tuhoutunutta kotia, emme ainuttakaan ukrainalaisen lapsen kyyneltä. Jokainen rikollinen saatetaan vastuuseen, Yermak sanoi.

Hän kehotti kansainvälistä yhteisöä perustamaan kansainvälisen erityistuomioistuimen, joka saattaisi Venäjän johdon vastuuseen hyökkäysrikoksesta, koska kansainvälisellä rikostuomioistuimella ei ole asiaankuuluvaa toimivaltaa.

Yermak vaati myös sellaisten mekanismien kehittämistä, jotka mahdollistaisivat Venäjän omaisuuden takavarikoinnin sodan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi.

– Mikään voitto ei ole täydellinen ilman oikeuden toteutumista. Tämä tarkoittaa, että syyllisiä on rangaistava ja heidän aiheuttamansa vahingot on korvattava. Rikoksen toistuminen on estettävä.

Meidän tapauksessamme oikeus saavutetaan sotarikoksiin syyllistyneiden oikeudenkäynneillä, Yermak sanoi.