Elon Musk vaatii lisäämään ydinvoiman tuotantoa

SpaceX:n perustaja ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kehottaa kaikkia maita lisäämään ydinvoimalla tuotetun energian määrää.

Hänen mukaansa ydinvoiman suuremmalle hyödyntämiselle on vahvat perusteet.

– Eri valtioiden pitäisi lisätä ydinvoiman määrää! Kansallisen turvallisuuden ja ympäristön näkökulmasta on mielipuolista poistaa voimaloita käytöstä, Elon Musk toteaa.

Hän vastaa Twitterissä kommenttiin, jonka mukaan tehokkaalla ja puhtaalla ydinvoimalla voitaisiin korvata fossiiliset polttoaineet kokonaan, jos kyseinen energiamuoto otettaisiin laajemmin käyttöön. Elon Muskin mukaan osa niin sanotuista ympäristöaktivisteista on ”harmillisesti ihmisvastaisia”.

Monien länsimaiden hallitukset ovat alkaneet koota rahoitusta ja poliittista tukea vuosikymmeniä vanhojen ydinreaktorien käyttöiän pidentämiseksi. Tavoitteena on ylläpitää vähäpäästöistä ja tasaista energiantuotantoa ensi talvelle ennakoidun energiakriisin lieventämiseksi.

– Viisaita päätöksiä, Elon Musk sanoo.

Wall Street Journal -lehden mukaan esimerkiksi Belgia pidentää kahden reaktorin toiminta-aikaa vuodesta 2025 vuoteen 2036 akuutin energiapulan välttämiseksi. Saksassa keskustellaan parhaillaan siitä, pitäisikö maan kolme jäljellä olevaa ydinreaktoria pitää päällä ainakin ensi talven yli.

Ranska on suunnitellut rakentavansa 14 suurta ydinreaktoria seuraavien vuosikymmenten aikana. Myös esimerkiksi Britannia, Tsekki ja Puola aikovat lisätä ydinvoimaloiden määrää.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022