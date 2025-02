Elon Musk USA:n hallituksen istunnossa: Olen vain nöyrä tekninen tuki

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lähimpiin neuvonantajiin lukeutuva, niin sanottua Doge-virastoa johtava teknologiamiljardööri Elon Musk ilmaantui mukaan tuoreen hallituksen ensimmäiseen kokoukseen.

Elon Musk oli sonnustautunut teknisen tuen (tech support) paitaan, jonka hän kertoi kuvastavan konkreettisella tavalla Dogen työtä. Musk huomautti, että suuri osa liittovaltion tietojärjestelmistä on äärimmäisen vanhoja ja päivittämisen tarpeessa.

– Olen täällä vain nöyränä teknisenä tukena, Elon Musk vitsaili.

Hänen mukaansa julkisten menojen leikkaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä Yhdysvaltain korkokulut ovat tällä hetkellä suurempia kuin koko puolustusbudjetti.

– Käytämme paljon puolustukseen, mutta korkoihin menee yli tuhat miljardia dollaria. Jos tämä jatkuu, niin koko maa ajautuu vararikkoon, Musk varoitti.

– Tämän korjaaminen ei ole vapaaehtoista vaan olennaisen tärkeää. Sen vuoksi olen täällä. Minua arvostellaan paljon ja saan myös runsaasti tappouhkauksia, niistä voisi kasata ison pinon. Mutta jos emme tee tätä, niin Yhdysvallat menee konkurssiin.

Hänen mukaansa Dogen eli Department of Government Efficiencyn tarkoituksena on tukea eri ministeriöitä ja virastoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liittovaltion menoja pitäisi leikata noin 15 prosenttia.

Presidentti Donald Trump kysyi, oliko kukaan hänen hallituksestaan tyytymätön Elon Muskin toimintaan tai läsnäoloon tapaamisessa, sillä hän ei ole virallisesti hallituksen jäsen.

– Jos olette tyytymättömiä, niin heitämme teidät ulos täältä, Trump sanoi.

🚨 NOW: President Trump asks Elon Musk to speak about DOGE at the first cabinet meeting, quickly shows off his “tech support” shirt 🤣

