Elon Musk Twitterin tulevista hinnoista: Kävisikö kahdeksan dollaria?

Twitterin uusi omistaja Elon Musk on kaavaillut veloittavansa 20 dollaria kuussa kaikilta käyttäjiltä, jotka haluavat halutun ”sinisen merkin” eli vahvistaa oman tilinsä.

Amerikkalainen kirjailija Stephen King kuuluu niihin, jotka pitävät suunnitelmaa typeränä.

– 20 dollaria kuukaudessa sinisen merkin säilyttämiseksi? V—-, heidän pitäisi maksaa minulle. Jos se otetaan käyttöön, poistun niin kuin Enron, King kirjoittaa Twitterissä.

Elon Muskin mukaan Twitter tarvitsee rahaa laskujen maksamiseen.

– Meidän täytyy maksaa laskut jotenkin! Twitter ei voi luottaa pelkästään mainostajiin. Entä kahdeksan dollaria?, Musk kysyy.

– Selitän perustelut pidemmässä muodossa ennen kuin tämä toteutetaan. Se on ainoa tapa voittaa botit ja trollit, hän jatkaa.

Twitter siirtyi Muskin omistukseen viime viikolla. BBC kertoo, että Musk on erottanut Twitterin koko hallituksen.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022