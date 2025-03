Elon Musk: Rintama romahtaa, jos kytken Starlinkin pois päältä

Miljardööri Elon Muskin omistaman Starlink-satelliittijärjestelmän merkitystä on jo pitkään pidetty suurena puolustustaistelua käyvälle Ukrainan asevoimille. Muskin SpaceX-yhtiö aloitti Starlink-päätteiden tarjoamisen Ukrainalle pian sodan alkamisen jälkeen vuonna 2022, ja maa käyttää yhteyksiä muun muassa droonien ohjaamisessa.

Ukrainan tukemiseen nihkeästi suhtautuvan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin lähipiiriin kuuluvan Muskin on viime aikoina tosin pelätty käyttävän Starlinkiä kiristyskeinona Ukrainan saamiseksi neuvottelupöytään. Musk on itse kiistänyt väitteet, mutta on omistamassaan viestipalvelu X:ssä arvostellut tiukin sanoin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä sekä vaatinut sodan lopettamista.

Sunnuntaina Musk kirjoitti X:ssä tukeneensa Ukrainaa sodan aikana, mutta katsoi sodan edenneet nyt pattitilanteeseen jota Ukraina ei voi voittaa. Samalla hän kiisti suhtautuvansa kritiikittömästi hyökkääjään, eli Vladimir Putinin Venäjään.

– Minä kirjaimellisesti haastoin Putinin kaksinkamppailuun Ukrainan sodan sytyttyä ja Starlink-järjestelmäni on Ukrainan armeijan selkäranka. Jos kytkisin sen pois päältä, heidän koko rintamalinjansa romahtaisi.

Musk viittasi viestissään helmikuussa 2022 laatimaansa X-julkaisuun, jossa hän haastoi Venäjän presidentin kaksinkamppailuun. Vaikka Musk sunnuntaisessa viestissään kirjoitti olleensa Ukrainan tukena sodan aikana, arvosteli hän samalla sodan pitkittymistä.

Puolan ulkoministeri Radek Sikorski näki Muskin sunnuntaisessa viestissä myös rivien välisen varoituksen Ukrainalle.

– Ukrainan Starlink-yhteydet maksaa Puolan digitalisaatioministeriö, hintalappuna noin 50 miljoonaa dollaria vuodessa. Ottamatta kantaa aggression uhrin uhkaamiseen liittyviin eettisiin kysymyksenasetteluihin, jos SpaceX osoittautuu epäluotettavaksi toimittajaksi joudumme etsimään muita toimittajia, Ukrainan vahvana tukijana profiloitunut Sikorski kirjoitti.

