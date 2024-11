Elon Musk: Koko tarkoitukseni on tehdä ihmisestä moniplanetaarinen

Teknologiamiljardööri ja muun muassa Teslan ja SpaceX:n perustaja Elon Musk on jakanut Time-lehden joulukuun numeron kannen viestipalvelu X:ssä.

Kannessa on kuva Muskista ja lista hänen saavutuksistaan ja tavoitteistaan. Niin sanotulla tehtävälistalla saavutettuina asioina mainitaan esimerkiksi sähköautot, maailman rikkaimman miehen asema, avaruusrakettien laukaisu ja niiden tuominen takaisin maan pinnalle, Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja työ Trumpin Mar-a-Lagon kartanolla, joka viittaa tehtävään hallinnossa.

Tehtävälistalla odottavat toteutusta yhä kahden biljoonan leikkaus Yhdysvaltain menoista ja lento Marsiin.

Musk kiistää X:ssä, että kyse olisi hänen oikeasta listastaan.

– Selvyyden vuoksi totean, etten ole tehnyt yhtään mediahaastatteluja, eikä tämä itse asiassa ole tehtävälistani, hän kirjoittaa.

Hän kertoo oikean tavoitteensa.

– Yritän tehdä elämästä moniplanetaarista maksimoidakseni tietoisuuden todennäköisen eliniän. Joitain alla olevista (listan kohdista) tarvitaan siihen, hän toteaa.

To be clear, I have not done any media interviews and this is not actually my checklist.

I am trying to make life multiplanetary to maximize the probable lifespan of consciousness. Some of the items below are needed for that. https://t.co/Sv0N3Z5U4l

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024