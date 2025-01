Elon Musk käynyt keskusteluja Britannian pääministerin syrjäyttämisestä

Miljardööri Elon Musk on keskustellut yksityisesti liittolaistensa kanssa siitä, miten Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer voitaisiin erottaa pääministerin paikalta ennen seuraavia parlamenttivaaleja, uutisoi Financial Times -lehti lähteisiinsä viitaten.

Maailman rikkain mies Musk, joka johtaa tulevan presidentin Donald Trumpin kaudella Yhdysvaltain tehokkaan hallinnon toimielintä, on tunnustellut, kuinka hän voisi yhdessä ”oikeistolaisten liittolaistensa” kanssa horjuttaa työväenpuolueen johtamaa Britannian hallitusta sen lisäksi, että hän on julkaissut aiheesta myös hyökkääviä kommentteja viestipalvelu X:ssä, lähteet kertoivat FT:lle.

– Muskin näkemys on, että länsimainen sivilisaatio itsessään on uhattuna, yksi lähteistä kertoi FT:lle.

Musk on etsinyt tietoa siitä, olisiko Britanniassa mahdollista tukea vaihtoehtoisia poliittisia liikkeitä, varsinkin oikeistopopulistista Reform UK -puoluetta, jotta istuva työväenpuolueen pääministeri voitaisiin vaihtaa ennen seuraavia vaaleja, kertovat lähteet.

Britannian seuraavat parlamenttivaalit on ajoitettu elokuulle 2029.

Ison-Britannian parlamentaarisessa järjestelmässä pääministerillä on valta, koska hän johtaa puoluetta, jolla on eniten kansanedustajia.

Britanniassa useampi pääministeri on viime vuosikymmenten aikana saanut suuren enemmistön vaaleissa mutta joutunut jättämään paikkansa kesken vaalikauden suosion heikkenemisen seurauksena. Näin on käynyt esimerkiksi Tony Blairille ja Boris Johnsonille.

Teslan, SpaceX:n ja X:n toimitusjohtaja Musk on osoittanut vahvaa kiinnostusta Britannian politiikkaan viime kuukausina ja kritisoinut ankarasti heinäkuussa aloittanutta Starmerin hallitusta.

Kuluneen viikon aikana Musk on muun muassa vaatinut uutta kansallista tutkintaa historiallisista hyväksikäyttötapauksista, joissa brittiläis-pakistanilaisten miesten jengit käyttivät tyttöjä seksuaalisesti hyväksi useissa Britannian kaupungeissa.

Musk on syyttänyt Englannin ja Walesin syyttäjäviraston johtajana aiemmin työskennellyttä Starmeria ”osallistumisesta Britannian raiskaukseen”.

Starmer on jyrkästi torjunut Muskin kritiikin ajastaan ​​syyttäjänä.

Musk vaati viime viikonloppuna myös Reform UK -puolueen puheenjohtajan vaihtamista. Musk totesi, että nykyinen puheenjohtaja Nigel Farage ei ole oikea mies puolueen johdossa.

FT:n mukaan Reform UK -puolueen kannatus on kasvanut viime kuukausina: mielipidemittausten mukaan se on nyt 22 prosenttia, kun heinäkuun vaaleissa puolueen kannatus oli 14 prosenttia. Työväenpuolue on mielipidetiedustelujen mukaan edelleen Britannian suurin puolue.