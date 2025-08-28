Elokuu päättyy lämpimässä säässä

Pitkään jatkunut pohjoisvirtaus väistyy ja kääntyy eteläiseksi tuoden Suomeen lämpimämpää ilmaa Keski-Euroopasta, kertoo Ilmatieteen laitos.
Lämpöä seuraavat kuitenkin sateet, jotka kulkeutuvat Suomen yli perjantaina ja lauantaina.
– Voimakkaimmat sateet ajoittuvat todennäköisesti perjantain ja lauantain väliseen yöhön, mutta jo perjantai-iltapäivällä etelärannikolla on paikoin sadekuurojen riski, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Vendi Pelkonen sanoo tiedotteessa.
Perjantai- ja lauantaiaamun välisenä aikana sadetta kertyy noin 5–15 millimetriä maan eteläosaan. Sadealueeseen voi liittyä yksittäisiä ukkoskuuroja, etenkin sen jälkipuolella lauantaina.
Viikonloppuna lämpötila nousee päivisin aurinkoisilla alueilla 20 asteen tuntumaan maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa lämpöasteita on 15 asteen molemmin puolin. Sateen alla lämpötila voi pudota alle 15 asteeseen etelässäkin.
Myös yölämpötilat nousevat.
Lämmin ilmamassa tuo mukanaan kosteutta, jonka myötä sumut ovat yleisiä yö- ja aamuaikaan koko maassa. Pilvisyys on runsasta maan eteläosassa, mutta muualla maassa aurinko pääsee paikoin paistamaan.
Ensi viikon alkupuoli on ennusteiden mukaan melko poutainen, ja 20 asteen lämpötilat yleistyvät laajalti. Ennusteissa on tarjolla sateita viikon puolivälistä alkaen, mutta niiden ennustettavuus on vielä heikko.