Elisa joutuu markkinaoikeuteen, 200000 euron sakon uhka

Puhelin- ja verkko-operaattori Elisa joutuu markkinaoikeuteen. Asiasta tiedottaa kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Syynä on Elisan Etuhinta-kampanja.

Kuluttaja-asiamies on vienyt kampanjan markkinaoikeuden arvioitavaksi, koska puhelintarjousten yhteydessä ei ilmoitettu lain vaatimaa 30 päivän alinta hintaa. Kuluttaja-asiamies vaatii menettelylle kieltoa 200 000 euron sakon uhalla.

Elisan mukaan Etuhinta-kampanjassa ei ole kyse hinnanalennusilmoituksesta, vaan hinnoitteluista kanta-asiakkaille. Tämän takia yhtiö ei ole noudattanut kuluttajansuojalain vaatimusta, jonka mukaan hinnanalennuksissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on myyty edeltävän 30 päivän aikana.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Elisan “Let’s Etuillaan” -mainos antoi ymmärtää, että kanta-asiakkaat saavat ostaa matkapuhelimen edullisemmin etuhinnalla. Etuhinnan yhteydessä ilmoitettiin suluissa korkeampi, niin sanottu normaalihinta, joka oli voimassa muille kuin kanta-asiakkaille.

Kuluttaja sai hyödynnettyä halvemman hinnan kirjautumalla tai luomalla tunnukset Elisan verkkokaupassa. Tämä oli kaikille kuluttajille mahdollista ilman sitoumuksia tai aiempaa asiakkuutta.

Koska etuhintaa markkinoitiin käytännössä kaikille kuluttajille ja se oli kenen tahansa hyödynnettävissä, kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kyse ei ollut kohdennetusta kanta-asiakasmarkkinoinnista, jossa 30 päivän alimman hinnan voi jättää ilmoittamatta.

-Lainsäädännön tarkoitus on lisätä hintojen avoimuutta ja parantaa kuluttajien mahdollisuutta arvioida tarjousten edullisuutta. Sääntöjä ei voi kiertää naamioimalla hinnanalennuksia kanta-asiakasmarkkinoinniksi. Tällaiset kampanjat koettelevat alennusten uskottavuutta, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan asialla on yksittäistapausta laajempi merkitys, sillä markkinaoikeus ei ole aiemmin arvioinut vastaavanlaista markkinointia kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta.

Kuluttaja-asiamies on vienyt Elisan markkinaoikeuteen myös muista alennuskampanjoista ja 30 päivän säännön rikkomisesta. Markkinaoikeus on määrännyt helmikuussa 2026 uhkasakolla tehostetun kiellon Elisan Haukatut hinnat ja Black Friday –kampanjoiden lainvastaisuudesta.

Vaatimus ilmoittaa 30 päivän alin hinta tuli kuluttajansuojalakiin vuoden 2023 alussa.