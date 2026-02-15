Elina Valtonen vierailee Israelissa ja Palestiinalaisalueella

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vierailee Israelissa ja Palestiinalaisalueella.

Sunnuntaista maanantaihin kestävän vierailunsa aikana ulkoministeri Valtonen tapaa Israelin presidentti Isaac Herzogin ja ulkoministeri Gideon Sa’arin Jerusalemissa ja Palestiinalaishallinnon pääministeri Mohammad Mustafan Ramallahissa.

Ministeri Valtonen tapasi ennen matkaansa Palestiinalaishallinnon ulkoministeri Varsen Aghabekianin Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä 13. helmikuuta.

Keskusteluiden aiheina ovat Suomen kahdenväliset suhteet Israeliin ja Palestiinalaishallintoon, Israelin ja palestiinalaisten konflikti sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset aiheet, kuten Lähi-idän alueellinen tilanne ja tuki Ukrainalle.

– Suomen pitkä linja on tukea kahden valtion ratkaisua kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseksi Israelin ja palestiinalaisten välillä. Keskustelut Israelissa ja Palestiinalaisalueella tukevat tätä tavoitetta ja vahvistavat kahdenvälistä dialogiamme sekä Israelin että Palestiinalaishallinnon kanssa, Valtonen sanoo tiedotteessa.

Ministeri Valtonen tapaa matkansa aikana myös muun muassa kansalaisyhteiskunnan edustajia Palestiinalaisalueella sekä vierailee holokaustin uhrien muistokeskus Yad Vashemissa.