Tony Blair: Vasemmiston epäpyhä liitto islamistien kanssa pitää lopettaa

Britannian entinen pääministeri ja entinen työväenpuolueen johtaja Tony Blair kirjoittaa The Times -lehden kolumnissaan, että ”vasemmiston epäpyhä liitto islamistien” kanssa pitää lopettaa.

Hänen mukaansa osa vasemmistosta on Gazan sodan myötä liittoutunut islamistien kanssa Israel-vastaisuuden ympärille rakentuneessa liikkeessä. Tämä Tony Blairin mukaan ruokkii antisemitismiä ja juutalaisiin kohdistuvaa vihaa.

– On itsestään selvää, ettei antisemitismi ole uusi ilmiö. Se kulkee vuosisadasta toiseen, ja jokaisessa sukupolvessa jotkut näyttävät löytävän sille uusia syitä, oikeutuksia, selityksiä tai tekosyitä. Nyt sillä on kuitenkin uusia muotoja sekä oikealla että vasemmalla. Vasemmistolainen versio on vahingollinen ja uusi ilmiö edistyksellisessä politiikassa: liitto islamistien kanssa, Tony Blair kirjoittaa.

Osa vasemmistosta leimaa hänen mukaansa virheellisesti juutalaisyhteisön Israelin hallituksen tukijaksi. Tällöin juutalaisista tulee hänen mukaansa ”vapaata riistaa”.

Hänen mukaansa viimeviikkoinen tuhopolttoisku neljää Lontoossa juutalaisen hyväntekeväisyysjärjestön ambulanssia vastaan ei ollut yksittäistapaus, vaan osa laajempaa antisemitististen hyökkäysten aaltoa Britanniassa ja muualla Euroopassa. Pelkästään Britanniassa kirjattiin viime vuonna yli 3 700 antisemitististä tapausta, ja vastaavia piikkejä on nähty myös Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Alankomaissa.

Hamasin hyökkäystä ei tuomita

Tony Blair kirjoittaa, ettei Israelin hallituksen arvostelu tietenkään ole suoraan sama asia kuin juutalaisvastaisuus.

– Gazan kärsimys, kuolema ja tuho ovat kiistattomia. Israelin sodankäynnin taktiikoita voi kritisoida oikeutetusti. Monet juutalaiset ympäri maailmaa esittävät juuri tällaisia ​​kritiikkejä.

Arvostelu ei hänen mukaansa kuitenkaan ole oikeutettua, jos sen esittäjä ei tuomitse Hamasin 7. lokakuun 2023 terroristihyökkäystä Israeliin, jossa tapettiin yli 1 000 ihmistä ja yli 200 otettiin panttivangiksi.

– Ette voi teeskennellä, ettei Israelilla ole merkittävää terroriuhkaa Hamasin, Palestiinan islamilaisen jihadin, Hizbollahin, Iranin hallinnon ja muiden ryhmien taholta, jotka eivät tunnusta Israelin olemassaolon oikeutta. Et voi valittaa Gazaan tulevien ja sieltä lähtevien tavaroiden ja materiaalien rajoituksista, ellet mainitse myös rajoitusten syitä: Israelin pelkoa siitä, että tällaisia ​​materiaaleja käytetään terroristi-infrastruktuurin rakentamiseen, mitä juuri lähes 480 kilometriä Gazan alla kulkevia tunneleita edustavat.

Blair arvostelee myös vaatimuksia, joiden mukaan Israelin olisi pitänyt lopettaa sota ilman ehtoja. Hänen mukaansa sota olisi voinut päättyä, jos Hamas olisi vapauttanut panttivangit, vetäytynyt Gazasta ja hyväksynyt neuvotteluratkaisun Palestiinan valtiosta.

Miten Britannia vastaisi terrorihyökkäykseen?

Tony Blair pohtii kolumnissaan, miten Britannia toimisi vastaavassa tilanteessa kuin Israel.

– En tiedä tarkalleen, miten Britannian kansa reagoisi, jos heräisimme jonain päivänä siihen, että aamukuuden ja keskipäivän välillä 1 200 kansalaistamme murhattaisiin, mukaan lukien nuoria musiikkifestivaaleilla, naisia ​​raiskattaisiin ja muita otettaisiin panttivangeiksi, hän viittaa Hamasin hyökkäykseen.

– Epäilen kuitenkin, että syylliset pyrittäisiin eliminoimaan täysin päättäväisesti uhkana, eikä juuri mikään estäisi meitä toimimasta näin, hän kirjoittaa.

Tony Blairin mukaan ongelma on, että moni edistyksellinen poliitikko torjuu antisemitismin periaatteessa, mutta ei uskalla haastaa suoraan vasemmiston ja islamistien ”epäpyhää liittoa”. Hänen mukaansa tähän vaikuttaa puolueaktiiveilta ja muslimiyhteisöstä tuleva paine.

Blairin mukaan kyse ei ole vain Israelin puolustamisesta, vaan myös järjen, tosiasioiden ja avoimen keskustelun puolustamisesta painostuksen keskellä. Hän korostaa, että Palestiinan valtion perustamista voi kannattaa ja Israelin hallitusta voi arvostella ankarastikin. Hänen mukaansa antisemitismiä ruokkivaa ideologiaa on silti uskallettava haastaa.