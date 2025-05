Elina Valtonen: Venäjän eteneminen Ukrainassa on marginaalista

– Viime vuodet ovat osoittaneet, että läntisenä liittoumana kykenemme toimimaan yhdessä nopeasti, päättäväisesti ja tehokkaasti. Eurooppa ei ole lakannut toimimasta, päinvastoin, olemme ryhtyneet rakentamaan turvallisempaa ja vahvempaa Eurooppaa, totesi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tiistaina Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa Helsingissä.

Ulkoministeri muistutti puheessaan, että Ukrainan rintamalinja pitää ja Venäjän eteneminen on valtavista miehistö- ja kalustotappioista huolimatta marginaalista.

– Kaukana ovat ajat, jolloin (Vladimir) Putin ajatteli valloittavansa Kiovan kolmessa päivässä.

EU on Valtosen mukaan reaktionopeudessa, koordinaatiossa ja päätöksenteossa monella osa-alueella vahvempi kuin koskaan ennen.

– Samalla tiedämme, että Eurooppa ei ole vielä valmis. Panostuksia puolustukseen on nostettava ja talouden kilpailukykyä parannettava. Edellytyksiä tehokkaaseen päätöksentekoon on lisättävä, ulkoministeri listasi.

– Meidän on huolehdittava, ettei yksittäinen jäsenmaa voi estää EU:ta toimimasta ja uudistumasta, hän jatkoi.

Valtonen muistutti, että Venäjän talous on sotatalous, joka perustuu kestämättömiin ratkaisuihin.

– Venäjä on vaihtanut kasvun ja hyvinvoinnin hävitykseen ja pakotteiden kiertämiseen. Putin on valinnut sodan kansansa hyvinvoinnin kustannuksella. Taloudellista painetta on täältä käsin lisättävä, vaikka emme voi jättäytyä odottamaan Venäjän talouden romahtamista, ulkoministeri totesi.

Nato on Valtosen mukaan vahvempi kuin koskaan kylmän sodan jälkeen. Kaikki jäsenmaat ovat lisänneet puolustusmenoja selvästi.

– Euroopan mantereella on herätty, ettei omaa puolustusta voi ulkoista. Tämä kehitys ei ole hetkellinen vaan strateginen muutos.

Ulkoministeri linjasi, että Ukrainan tukemista on jatkettava, ei vain asein ja rahalla vaan moraalisesti ja poliittisesti.

Lisäksi Venäjän taloudellista painostamista ei pidä hellittää.

– Meidän on tiukennettava pakotteita, suljettava porsaanreikiä ja otettava käyttöön uusia keinoja. Yksi esimerkki tästä on varjoalusten käyttöön puuttuminen ja siihen liittyvät toimet.

Ulkoministeri muistutti puheessaan myös, että humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen, eikä tilanteen voida odottaa merkittävästi paranevan, vaikka Israel eilen ilmoitti humanitaarisen avun rajoitetusta jatkamisesta.

– Suomi on toistuvasti vedonnut osapuoliin tulitauon kunnioittamisen ja panttivankien välittömän vapauttamisen ja humanitaarisen avun esteettömän pääsyn puolesta, Valtonen sanoi puheessaan.

– Vaadimme kaikkia osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Muistutamme, että väestön pakkosiirto on sotarikos, ulkoministeri jatkoi.