Elina Valtonen: Venäjään kohdistuvaa painetta on lisättävä

Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit keskustelevat Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta 11. elokuuta epävirallisessa kokouksessa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Kaiken toimintamme tavoitteena on saada Venäjän hyökkäyssota päättymään ja saavuttaa Ukrainaan kestävä ja oikeudenmukainen rauha. Tulitauko olisi ensimmäinen välttämätön askel kohti rakentavia neuvotteluja. Valitettavasti Venäjä ei ole ollut valmis tulitaukoon, ja siksi painetta Venäjää kohtaan on lisättävä entisestään, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen ministeriön tiedotteessa.

– Pysyvä rauha edellyttää Ukrainan suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, ministeri Valtonen jatkaa.

Epävirallisessa kokouksessa keskustellaan myös Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta.

– Israelin päätös Gazan kaupungin haltuunotosta on hyvin huolestuttava. Suomi vaatii pikaista tulitaukoa Gazaan ja sodan päättämistä sekä panttivankien vapauttamista. Kansainvälistä humanitaarista oikeutta tulee aina kunnioittaa, ministeri Valtonen toteaa.

