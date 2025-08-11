Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kukkia Venäjän ohjusiskussa kuolleiden muistolle Kiovassa. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Elina Valtonen: Venäjään kohdistuvaa painetta on lisättävä

Ulkoministerin mukaan kaiken toiminnan tavoitteena on saada sota loppumaan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit keskustelevat Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta 11. elokuuta epävirallisessa kokouksessa. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Kaiken toimintamme tavoitteena on saada Venäjän hyökkäyssota päättymään ja saavuttaa Ukrainaan kestävä ja oikeudenmukainen rauha. Tulitauko olisi ensimmäinen välttämätön askel kohti rakentavia neuvotteluja. Valitettavasti Venäjä ei ole ollut valmis tulitaukoon, ja siksi painetta Venäjää kohtaan on lisättävä entisestään, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen ministeriön tiedotteessa.

– Pysyvä rauha edellyttää Ukrainan suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, ministeri Valtonen jatkaa.

Epävirallisessa kokouksessa keskustellaan myös Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta.

– Israelin päätös Gazan kaupungin haltuunotosta on hyvin huolestuttava. Suomi vaatii pikaista tulitaukoa Gazaan ja sodan päättämistä sekä panttivankien vapauttamista. Kansainvälistä humanitaarista oikeutta tulee aina kunnioittaa, ministeri Valtonen toteaa.

LUE MYÖS:
Elina Valtonen HS:lle: Tämä rajataan pois USA:n ja Venäjän neuvotteluista

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)