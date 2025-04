Elina Valtonen: Venäjä osoittaa, ettei sillä ole halua rauhaan

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kommentoinut Venäjän jatkamia iskuja Ukrainaan. Viime yön iskussa pääkaupunki Kiovassa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä ja loukkaantui kymmeniä. Uhrien etsiminen raunioista on edelleen käynnissä.

Venäjä iski ohjuksilla ja lennokeilla myös muualle Ukrainaan. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan loukkaantuneita on kautta maan tähän mennessä 80. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä laukaisi yhteensä 70 ohjusta ja 145 lennokkia, joista osa torjuttiin.

– Venäjä jatkaa siviilien maalitusta, eikä osoita aitoa kiinnostusta saavuttaa rauha, Valtonen sanoo X-päivityksessään.

Valtosen mukaan tänään kutsutaan koolle Etyjin pysyvä neuvosto keskustelemaan Venäjän jatkuvista iskuista asutuille alueille.

– Venäjän vastuu täytyy varmistaa, jotta saavutamme oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan, Valtonen jatkaa.

Huhtikuun alkupuolella Venäjä teki tappavat iskut Kryvyi Rihiin ja Sumyyn.

Russia continues to target civilians showing no genuine interest in achieving peace.

Today we convene a Special Permanent Council in response to continued attacks on populated areas in Ukraine. We must ensure Russia’s accountability to achieve a just and lasting peace. #OSCE25FI

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) April 24, 2025