Elina Valtonen: Valko-Venäjän tulevaisuus kytkeytyy Ukrainan tulevaisuuteen

Suomi tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjällä jatkuvan kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisen ja poliittisesti motivoituneet vankeusrangaistukset, toteaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

– Vaadimme Valko-Venäjän viranomaisia vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, hän sanoi Helsingissä järjestetyssä Valko-Venäjä-seminaarissa torstaina.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous ja sen Suomen valtuuskunta järjestävät 11.–12. tammikuuta Helsingissä seminaarin, jossa keskustellaan Valko-Venäjän tulevaisuudesta maan oppositiovoimien kanssa.

Viime marraskuussa Minskin viranomaiset toteuttivat uusia sortotoimia demokraattisen oppositiovoiman edustajia vastaan.

– Suomi yhdessä EU:n kanssa tuomitsee jyrkästi nämä Valko-Venäjän kansaa vastaan suunnatut hyökkäykset. Valko-Venäjän viranomaiset on saatettava vastuuseen teoistaan, Valtonen totesi

– Kyseiset sortotoimet ovat vain viimeisin esimerkki siitä julmuudesta, josta Valko-Venäjän kansa on kärsinyt jo pidemmän aikaa. Vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen sortotoimet nousivat täysin uudelle tasolle. Tavalliset ihmiset olivat rohkeita ja lähtivät kaduille, mutta he maksoivat – ja maksavat edelleen – erittäin korkean hinnan.

Valtosen mukaan Suomi tuomitsee myös jyrkästi Valko-Venäjän osallistumisen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

– Venäjä tulee olemaan uhka globaalille turvallisuudelle lähitulevaisuudessa. Olemme nähneet, että sekä Venäjän että Valko-Venäjän hallinnot ovat välineellistäneet muuttoliikkeen ja toteuttaneet hybridioperaatioita naapurivaltioitaan vastaan.

– Aljaksandr Lukashenka on myös yhä enemmän riippuvainen Kremlistä. Siksi Valko-Venäjän tulevaisuus kytkeytyy Ukrainan tulevaisuuteen. On erittäin arvokasta, että Valko-Venäjän demokraattiset voimat ovat syventäneet yhteistyötään Ukrainan kanssa.

Valtonen pitää tärkeänä, että EU ylläpitää Valko-Venäjälle asetettuja pakotteita, koska maa osallistuu Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa vastaan ja syyllistyy vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

– Suomi tukee täysin EU:n asteittaista lähestymistapaa pakotteisiin ja olemme valmiita harkitsemaan lisätoimenpiteitä, kun pakotteiden laajentamisen kriteerit täyttyvät.

Hänen mukaansa Valko-Venäjän tapahtumat ovat tärkeitä Suomelle ja EU:lle.

– Valko-Venäjän kansa on selvästi osoittanut tahtonsa, ja heillä on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Tätä taustaa vasten on tärkeää kehittää yhteistyötä Euroopan ja Valko-Venäjällä toimivien demokraattisten voimien, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien välillä.

– Suomi tukee edelleen Valko-Venäjällä toimivia tahoja, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion kehittämistä. Seisomme Valko-Venäjän kansan rinnalla.

Helsinki Dialogue – A democratic future for Belarus -seminaariin on kutsuttu kaikki merkittävät Valko-Venäjän demokraattisen opposition edustajat Svjatlana Tsihanouskajan johdolla sekä eurooppalaisia poliitikkoja, alan asiantuntijoita ja suurlähettiläitä.