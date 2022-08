Elina Valtonen tyrmää maastapoistumisveron: Koko ajattelu on väärää

Koko ”yksityishenkilöiden arvonnousuveron” eli niin sanotun maastapoistumisveron takana oleva ajattelu on kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosen mukaan väärää.

– Ei lähdetä luomaan lainsäädäntöä ja sellaisia puitteita Suomeen, jotka houkuttelisivat tänne ihmisiä, yrityksiä ja toimeliaisuutta vaan pyritään pikemminkin kynsin hampain pitämään kiinni siitä vähästä, mitä täällä on, Valtonen arvioi Verkkouutisille kokoomuksen puoluejohdon kesäkokouksessa Ahvenanmaalla.

Valtonen muistuttaa Suomen talouden ja kotitalouksien nettovarallisuuden kehittyneen verrokkimaihin verrattuna vaatimattomasti finanssikriisin jälkeen.

– Jos tätä halutaan muuttaa – ja me kokoomuksessa todella haluamme muuttaa tämän suunnan – se on aivan väärä ratkaisu, että hankaloitetaan ihmisten liikkumista, kun sitä pitäisi päinvastoin kannustaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi syksyllä 2021 budjettiriihen yhteydessä maastapoistumisveron käyttöön ottamisesta. Veroa perustellaan veronvälttelyn torjunnalla. Vero on ollut pitkään SDP:n ohjelmassa. Asiantuntijat ovat arvostelleet veroa ankarasti ja epäilleet sen tuottoa. Vero sai aikanaan tyrmäyksen myös valtiovarainministeriön virkamiesselvityksessä.

Vero on tästä huolimatta nyt edennyt lausuntokierrokselle. Hallituksen esityksen perusteella veron soveltamisalaan joutuu 500 000 euron arvopaperiomaisuudella.

– Yksityishenkilöiden maastapoistumisverosta odotettiin ”miljonääriveroa”, mutta siitä tehdäänkin nyt puolimiljonäärivero, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää huomautti maanantaina.

Kujanpään mukaan tällaiset verot ovat hallinnollisesti niin kalliita, etteivät ne tuota välttämättä nettona mitään.

– Tarkoitus on lähinnä tukkia veropohjan aukkoja. Jos jossain tilanteessa joku voi jäädä verottamatta, siihen täytyy keksiä vero, Kujanpää ryöpytti.

Asiantuntijan mukaan kyse on kansainvälisesti vertaillen kireästä verosta ja täysin vääränlaisesta viestistä liikkuville osaajille ja sijoittajille.

Kokoomuksen Elina Valtosen mielestä kyse on täysin ideologisesta verosta. Omistusraja kertoo hänen mielestään siitä, että hallituksessakin on tajuttu, ettei Suomessa ole pahemmin tällaisia verotettavia pääomia.

– Tässä menee virkamiehillä ja eduskunnalla aikaa aivan vääriin asioihin – mutta ennen muuta tässä menee yksityishenkilöillä ja yrityksillä aikaa vääriin asioihin, kun pitäisi keskittyä siihen, miten tähän maahan luodaan kasvua ja valoisia näkymiä, Valtonen sanoo.

Hän muistuttaa myös Suomen roolista pienenä reunataloutena, joka kilpailee kansainvälisistä osaajista muiden maiden kanssa. Hän nostaa esimerkiksi Saksan. Siellä on käytössä maastapoistumisvero, joka ei kuitenkaan ole niin kireä kuin Suomeen esitetty.

– Meidän pitää ymmärtää sijaintimme ja haasteemme. Jos meillä on maastapoistumisvero käytössä, se on taas yksi syy lisää olla investoimatta Suomeen

– Me kilpailemme suoraan esimerkiksi Ruotsin ja Viron kanssa, ja jos näissä maissa ei tällaista ole ja sattumoisin on muutenkin edullisempi verotus ja toimivammat olosuhteet omistamiselle niin kyllähän se vastaus on selvä, mihin ne pääomat ohjautuvat.