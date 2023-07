Elina Valtonen: Suomi on erittäin sitoutunut Ukrainan auttamiseen

Ulkoasiainministeri Elina Valtonen (kok.) puhui medialle ennen tämänpäiväistä Euroopan unionin ulkoasianneuvoston kokousta, jossa käsitellään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Valtonen korostia, että ”Suomi on erittäin sitoutunut auttamaan Ukrainaa kaikilla tasoilla ja tarjoaa Ukrainalle sotilasapua yhä lisääntyvässä määrin.”

Valtonen kommentoi myös eri ajatuksia Eurooopan unionin omasta Ukraina-tukirahaston tai -järjestelmän luomisesta.

– Mitä tulee erityisiin menetelmiin ja rahoitukseen olemme toki avoimia kaikille mahdollisuuksille, mutta ensisijaista meille on tukea Ukrainaa pitkäaikaisesti.

Valtonen korostaa, että Suomi on sitoutunut Ukrainan tukemiseen pitkällä aikavälillä ja niin myös Euroopan unionin tulisi.

– Olemme sitoutuneet myös siihen, että voimme jatkaa sotilaallisen ja kaiken muun tarvittavan avun antamista niin pian kuin mahdollista, jottemme pitkittäisi sotaa sotaa sillä, ettemme auttaisi Ukrainaa juuri nyt kun se apua tarvitsee.

Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Ukrainan lisäksi ulkoasianneuvoston aiheina ovat taloudellinen turvallisuus, Turkki-keskustelut ja ajankohtaiset asiat.

Our main priority is that we as the EU commit ourselves to long-term support to Ukraine.

🇫🇮 Minister @elinavaltonen spoke to the media ahead of today's #FAC.

Agenda👇

🔹Russian aggression against 🇺🇦

🔹Economic security

🔹Discussion on 🇹🇷

🔹Current affairs

— Finland in EU (@FinlandinEU) July 20, 2023