Elina Valtonen: Suomessa on jo nyt yksi maailman ankarimmista verotuksista

Kansanedustaja Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomen julkisen talouden haasteita ei voida ratkaista pelkillä leikkauksilla tai veronkorotuksilla.

– Me tarvitsemme talouskasvua. Suomessa on yksi maailman ankarimmista verotuksista, eli sille on pakko tehdä jotain jopa etupainotteisesti, jotta se sitten aikanaan tai jopa pian lisää työllisyyttä ja investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin, Elina Valtonen sanoi Evan paneelissa.

Perussuomalaisten kansanedustajan Sakari Puiston mukaan puolue haluaisi keventää verotusta, kunhan julkisen talouden kestävyys otetaan huomioon.

– Totta kai me halusimme enemmän veronalennuksia, mutta onko meillä siihen varaa, niin se on toinen kysymys, Puisto totesi.

Elina Valtosen mukaan kokoomus on esittänyt puolueen vaihtoehtobudjetissa keinot, joilla vähennetään sekä verotusta että velkaantumista ja samalla tehdään ”painopisteen muutoksia”.

– Kokoomus on ehdottomasti jatkamassa sitä linjaa, jossa verotuksen painopistettä siirretään työstä ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin. Me ajamme siinä rinnalla myös sitä, että myös kokonaisveroaste laskee, Valtonen sanoi.

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen sanoi, että puolue haluaa siirtää verotuksen painopistettä ympäristölle ja terveydelle haitallisiin asioihin. Näistä hän mainitsi esimerkkeinä teollisen puunpolton verotuksen ja sokeriveron. Vastaavasti vihreät olisi Holopaisen mukaan valmis alentamaan esimerkiksi kirjojen ja median arvonlisäverotusta.

Valtiovarainministeriön mukaan seuraavan kahden vaalikauden aikana tarvitaan yhdeksän miljardin euron edestä sopeutustoimia. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva julkaisi aiemmin tänään raportin, jossa esitellään neljä vaihtoehtoista talouspolitiikan linjaa. Linjoista on kerrottu tarkemmin tässä jutussa.

