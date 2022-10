Elina Valtonen SDP:n täyskäännöksestä: Puheet ja teot ristiriidassa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen kommentoi pääministeripuolue SDP:n tuoreita talouspoliittisia avauksia. Valtosen mukaan SDP:n teot ja puheet ovat ristiriitaisia.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi viime viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen olevan nyt sitä mieltä, että julkisia menoja on leikattava ensi vaalikaudella. Puolueen uusi linjaus on herättänyt runsaasti keskustelua, ja myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on puhunut meno- ja tulosopeutuksen tarpeesta. SDP ei Marinin mukaan niinkään aja verotuksen kiristämistä kuin sen ”porsaanreikkien tilkkimistä”.

– Vaalikauden aikana on kaksin käsin soviteltu raskasta velkareppua tulevien sukupolvien selkään. Nyt johtavat demaripoliitikot hämmästelevät rajun velkaantumisen vaaroja – ihan kuin se tulisi heille yllätyksenä. Pääministeripuolue olisi voinut jo oman valtakautensa aikana kuunnella asiantuntijoita ja muuttaa suuntaa, Valtonen sanoo tiedotteessaan.

Valtonen perää avoimuutta talouspoliittiseen keskusteluun.

– Tulosopeutus on vasemmiston omaksuma uuskielinen termi veronkiristyksille. Vaalien lähestyessä puolueiden täytyy rehellisesti kertoa mitä esittää, eikä harhauttaa ihmisiä. Kokoomus ei halua jatkaa demareiden veronkiristyslinjaa, Valtonen sanoo.

Käytännössä Marinin linja tukahduttaisi talouskasvun, Valtonen uskoo.

– Olen Marinin kanssa samaa mieltä siitä, että julkisen talouden remontissa kasvun edellytyksiä tulee varjella. Veronkiristysehdotuksillaan Marin olisi kuitenkin tekemässä juuri päinvastoin kuin sanoo. Demareiden veronkiristyslinjalla tukahdutetaan tehokkaasti viimeinenkin orastava kasvu Suomesta.

– Veropohjan tiivistäminen on tarkoittanut SDP:n johtamalle hallitukselle rumputulella tehtyjä pistemäisiä veroja, joiden tuotto valtiolle jää mitättömäksi, mutta byrokratiataakka yrityksille ja ihmisille paisuu valtavaksi. Tällaiset ideologiset poseeraamisverot tulee poistaa.

Valtosen mukaan SDP ei ole suostunut kertomaan miten se kiristäisi veroja, mitä menoja se leikkaisi tai miten paljon puolueen mielestä julkista taloutta tulisi vahvistaa.

– On ylimielistä kommentoida muiden ehdotuksia, jos ei itse ole valmis kertomaan edes sitä, kuinka paljon velkaantumista pitäisi vähentää. Tai sitä, miksei työtä ole aloitettu jo omalla valtakaudella.