Elina Valtonen MTV:lle: Selvitys Ahvenanmaan konsulaatista voi valmistua loppusyksyllä

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan oikeudellinen selvitys Venäjän Maarianhaminan konsulaatin asemasta valmistuu mahdollisesti loppusyksyn aikana. Ministeri kommentoi asiaa MTV:n Uutisextran haastattelussa. Konsulaatti on herättänyt runsaasti keskustelua Venäjän hyökkäyssodan myötä, ja sen sulkemista ovat esittäneet muun muassa ex-lähettiläs Hannu Himanen ja historioitsija Jukka Tarkka.

Uutisextrassa ulkoministeri Valtonen huomauttaa kohutun konsulaatin poikkeavan muista diplomaattisista edustustoista, sillä konsulaatin sopimuspohja kytkeytyy Ahvenanmaan laajempaan demilitarisoituun asemaan. Kyse ei ole pelkästään Suomen ja Venäjän välisestä asiasta, vaan konsulaatin kohtalo koskettaa myös muita valtioita ja itsehallinnollista Ahvenanmaata, ministeri selittää. Tästä syystä tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi kesällä konsulaattia ja Ahvenanmaan turvallisuuspoliittista erityisasemaa laajemminkin käsittelevän selvityksen, Valtonen kertoo.

– Aikanaan tämä selvitys julkistetaan, ja sitten ainakin tiedetään minkälainen oikeuspohja tällä asialla on.

Selvitys on jo varsin pitkällä, Valtonen kertoo. Selvitystyössä kuullaan kansainvälisiä asiantuntijoita, ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus on myös prosessissa mukana.

– Ahvenanmaalla järjestetään lokakuussa vaalit, jolloin on hyvä että myös tulevan maakuntahallinnon kanssa keskustellaan asiasta, plus että oikeudellisesta selvityksestä on vielä asiantuntijalausuntoja saamatta ja käsittelemättä. Voisi hyvin olla, että loppusyksystä, ehkä lokakuun lopussa tai marraskuun alussa voisi selvitys olla valmis, ministeri kommentoi aikataulua.