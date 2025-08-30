Mikä tahansa rauha ei Elina Valtosen mukaan ole hyväksyttävissä

Ulkoministeri Elina Valtonen osallistuu Suomesta EU:n ulkoministereiden epäviralliseen kokoukseen tänään lauantaina Tanskan Kööpenhaminassa. Kokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainan tukemisesta ja seuraavasta pakotepaketista Venäjää vastaan.

Valtonen antoi kommenttinsa päivän kokouksen puheenaiheista medialle ennen kokousen alkua. Hän tiivisti sanomansa viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä.

– Mitä tulee Venäjään, tulisi koko vapautta rakastavan maailman keskittyä aidosti syövän parantamiseen sen sijaan, että pyrimme vain lievittämään sen aiheuttamaa kipua, hän toteaa.

Valtonen vaatii, että Venäjää kohtaan asetetaan suurempaa painostusta rauhan aikaansaamiseksi.

– Saavuttaaksemme rauhan Ukrainassa, on meidän lisättävä painetta Putinia kohtaan.

Hän on lisännyt päivitykseensä videon, jossa selittää vertaustaan Venäjän asettamasta uhasta syöpään tarkemmin medialle.

– Tämä tarkoittaa, että meidän tulisi pitää itsestäänselvyytenä, että Venäjä tulee valitettavasti olemaan pitkän aikavälin strateginen uhka, Valtonen selittää.

Hän jatkaa toteamalla, että Venäjän asettama uhka ei kohdistu ainoastaan Ukrainaan nyt ja tulevaisuudessa, vaan yhdessä myös kaikkiin muihin vapautta rakastaviin valtioihin. Vastaukseksi tähän uhkaan hän kertoo, että Ukrainaa tukevien maiden tulisi nyt yhdistää voimansa voidakseen painostaa Venäjää lopettamaan sodan ja tappamiset.

Valtonen jatkaa kertomalla, että Suomi tukee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiä löytää sopimus sodan lopettamiseksi.

– Samalla meidän pitää varmistaa, että se mitä on tapahtunut Ukrainassa ei tapahdu enää koskaan uudestaan, hän sanoo.

Valtonen muistuttaa, että sodan aloittanut Venäjä on tässä tapauksessa ainut jota voidaan pitää syyllisenä Ukrainan sodassa. Hän jatkaa tuomalla esille, että mikä tahansa rauhansopimus ei ole hyväksyttävä vaihtoehto.

– Miehityksen alaisena eläminen ei ole todellinen rauha ihmisille. Se on vapauden vastakohta. Se tarkoittaa karkotuksia, raiskauksia ja väkivaltaa. Ja se tarkoittaa, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta elää täyttä elämää vapaasti valitsemallaan tavalla, Valtonen summaa.

When it comes to Russia, the freedom-loving world should now focus on truly curing the cancer rather than merely killing the pain. To achieve peace in Ukraine, we must step up our pressure on Putin. My comments at the doorstep of the EU Foreign Ministers’ Meeting. pic.twitter.com/IgRKurLe2g — Elina Valtonen (@elinavaltonen) August 30, 2025