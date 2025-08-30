Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ulkoministeri Elina Valtonen valokuvattuna Tanskan Kööpenhaminassa EU:n ulkoministereiden epävirallisessa kokouksessa tänään 30.8.2025 Tanskan ulkoministeri Lars Loekke Rasmussenin ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen kanssa., AFP / LEHTIKUVA / EMIL NICOLAI HELMS

Mikä tahansa rauha ei Elina Valtosen mukaan ole hyväksyttävissä

Ulkoministeri kertoi toivovansa kokouksessa sovittavan Venäjän asettamisesta entistä kovemman painostuksen alaiseksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkoministeri Elina Valtonen osallistuu Suomesta EU:n ulkoministereiden epäviralliseen kokoukseen tänään lauantaina Tanskan Kööpenhaminassa. Kokouksessa on tarkoitus keskustella Ukrainan tukemisesta ja seuraavasta pakotepaketista Venäjää vastaan.

Valtonen antoi kommenttinsa päivän kokouksen puheenaiheista medialle ennen kokousen alkua. Hän tiivisti sanomansa viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä.

 – Mitä tulee Venäjään, tulisi koko vapautta rakastavan maailman keskittyä aidosti syövän parantamiseen sen sijaan, että pyrimme vain lievittämään sen aiheuttamaa kipua, hän toteaa.

Valtonen vaatii, että Venäjää kohtaan asetetaan suurempaa painostusta rauhan aikaansaamiseksi.

– Saavuttaaksemme rauhan Ukrainassa, on meidän lisättävä painetta Putinia kohtaan.

Hän on lisännyt päivitykseensä videon, jossa selittää vertaustaan Venäjän asettamasta uhasta syöpään tarkemmin medialle.

– Tämä tarkoittaa, että meidän tulisi pitää itsestäänselvyytenä, että Venäjä tulee valitettavasti olemaan pitkän aikavälin strateginen uhka, Valtonen selittää.

Hän jatkaa toteamalla, että Venäjän asettama uhka ei kohdistu ainoastaan Ukrainaan nyt ja tulevaisuudessa, vaan yhdessä myös kaikkiin muihin vapautta rakastaviin valtioihin. Vastaukseksi tähän uhkaan hän kertoo, että Ukrainaa tukevien maiden tulisi nyt yhdistää voimansa voidakseen painostaa Venäjää lopettamaan sodan ja tappamiset.

Valtonen jatkaa kertomalla, että Suomi tukee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkimyksiä löytää sopimus sodan lopettamiseksi.

– Samalla meidän pitää varmistaa, että se mitä on tapahtunut Ukrainassa ei tapahdu enää koskaan uudestaan, hän sanoo.

Valtonen muistuttaa, että sodan aloittanut Venäjä on tässä tapauksessa ainut jota voidaan pitää syyllisenä Ukrainan sodassa. Hän jatkaa tuomalla esille, että mikä tahansa rauhansopimus ei ole hyväksyttävä vaihtoehto.

– Miehityksen alaisena eläminen ei ole todellinen rauha ihmisille. Se on vapauden vastakohta. Se tarkoittaa karkotuksia, raiskauksia ja väkivaltaa. Ja se tarkoittaa, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta elää täyttä elämää vapaasti valitsemallaan tavalla, Valtonen summaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)