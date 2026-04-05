Maadroonit yleistyvät Ukrainassa – ”Tältä näyttää moderni sodankäynti”

Ukrainan sodassa on käynnissä nopea teknologinen murros, jossa miehittämättömät liikkuvat robotit ovat nousseet keskeiseen rooliin. Niiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti keväästä 2024 lähtien ja sodankäynti on muuttunut yhä selvemmin teknologiseksi kilpajuoksuksi, kertoo The Guardian.

Ukrainan 3. armeijakunnan luutnantti Viktor Pavlovin mukaan maadrooneja on eri muotoisia ja eri tarkoituksiin suunniteltuja. Osa liikkuu telaketjuilla, osa pyörillä ja jotkut on varustettu esimerkiksi panssarimiinoilla. Pavlovin mukaan kehitys on väistämätöntä.

– Tältä näyttää moderni sodankäynti. Armeijoiden kaikkialla on robotisoiduttava.

Maadroonien merkitys näkyy erityisesti logistiikassa. Niiden arvioidaan hoitavan jo noin 90 prosenttia Ukrainan armeijan huoltotehtävistä. Syynä on vihollisen FPV-drooneista aiheutuva uhka, joka tekee liikkumisesta hengenvaarallista. Pelkästään tammikuussa Ukrainan joukot suorittivat noin 7 000 operaatiota maadrooneilla.

Robottien käyttö ei kuitenkaan rajoitu huoltoon. Niitä käytetään yhä enemmän myös taistelutehtävissä. Osa on varustettu kauko-ohjattavilla konekivääreillä ja kranaatinheittimillä.

Yhden järjestelmän avulla asemaa onnistuttiin turvaamaan yhtäjaksoisesti 45 päivän ajan. Toisessa tapauksessa räjähteillä lastattu robotti kulki 20 kilometrin matkan ja tuhosi rakennuksen, jossa oli venäläissotilaita.

Droonin ohjaaja, kutsumanimeltään Bambi, kertoo kokemuksen rintamalla muuttuneen konkreettisesti.

– Jos ihmistä ammutaan, hänen toimintakykynsä lakkaa, mutta robotin ei. Robotti ei tunne kipua. Joku ohjaa sitä etäältä ja se voi jatkaa tulitusta.

Hänen mukaansa tilanteessa on yhtenäisyyksiä Terminaattori-elokuvan maailman kanssa.

Maadroonit kuljettavat ruokaa, ammuksia ja rakennustarvikkeita sekä evakuoivat haavoittuneita – jopa kolme kerrallaan. Ne ovat pienempiä ja huomaamattomampia kuin panssaroidut ajoneuvot, jotka ovat alttiita vihollisen droonihavainnoille ja iskuille.

Lisäksi robotit suorittavat teknisiä tehtäviä, kuten miinoittamista, raivausta ja esteiden rakentamista. Ne voivat myös hinata vaurioituneita ajoneuvoja.

Pavlovin mukaan hänen yksikkönsä menettää keskimäärin kolme robottia päivässä, mutta tappioita pidetään hyväksyttävinä, koska ne säästävät sotilaiden henkiä.

Ukrainan puolustusministeri Mykhailo Fedorov korostaa kehityksen nopeutta.

– Vielä puoli vuotta sitten robottien käyttö haavoittuneiden evakuointiin oli satunnaista, mutta nyt käyttö on säännöllistä.

Teknologian kehitys näkyy myös koulutuksessa. Koillis-Ukrainassa toimiva akatemia kouluttaa maadroonien ohjaajia simulaattoreiden ja käytännön harjoitusten avulla. Ohjaajiksi soveltuvat erityisesti pelaamiseen tottuneet nuoret, jotka omaksuvat järjestelmät nopeasti.

Myös Venäjä kehittää omia maadroonejaan, mutta Ukrainan arvioidaan olevan toistaiseksi edellä.

Arvion mukaan sodan lopputuloksen ratkaisevat juuri uudet taktiikat ja teknologiat.