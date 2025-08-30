Kaja Kallas vaatii Venäjää maksamaan sotakorvauksia

Euroopan unionin ulkoministerit ovat koolla Tanskan Kööpenhaminassa epävirallisessa kokouksessa, uutisoi uutissivusto TVP World. Kokouksessa on tarkoitus keskustella muun muassa tulevasta tuesta Ukrainalle.

EU:ssa on viime aikoina noussut esille keskustelua Venäjältä jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi. Muun muassa Baltian maat ovat kannattaneet varojen takavarikointia. Belgia on ilmoittanut tähän liittyvistä huolistaan, sillä Venäjältä jäädytetyistä varoista noin 200 miljardia on Belgiassa Euroclear-arvopaperikeskuksen hallussa. Maa pelkää muidenkin maiden alkavan vetämään varojaan pois Belgiasta ja uskoo varojen mahdollisen takavarikoinnin heikentävän luottamusta eurooppalaisiin rahoitusinstituutioihin.

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kommentoi ajatuksiaan viimeaikaisista keskusteluista Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä saapuessaan kokoukseen lauantaina. Hän korostaa, että mikäli Venäjä haluaisi jäädytettyjä varojaan takaisin käyttöön, tulisi maan maksaa myös sotakorvauksia.

– Jos sopimus tulitauosta tai rauhansopimuksesta tulee, emme voi kuvitellakaan, että varat annettaisiin takaisin Venäjälle, elleivät he maksa sotakorvauksia, Kallas toteaa.

Kokouksessa ulkoministerien on tarkoitus keskustella lisäksi seuraavasta, jo yhdeksännestätoista Venäjää vastaan asetetusta pakotepaketista.