Elina Valtonen MTV:lle: Miinakiellosta voi keskustella puolustusselonteossa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo MTV Uutisille, että Suomella ei ole akuuttia tarvetta irtautua henkilömiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Valtosen mukaan näiden miinojen tuoma puolustuskyky on jo korvattu. Asia on noussut esiin, sillä kokoomuksessa, keskustassa ja perussuomalaisissa on Venäjän Ukrainaan aloittaman täysmittaisen hyökkäyksen jälkeen ilmennyt haluja irtautua sopimuksesta tai ainakin selvittää asiaa.

Valtosen mukaan eri näkökohtia voidaan kyllä selvittää esimerkiksi syksyllä puolustusselonteon yhteydessä. Sopimuksesta irtautuminen olisi Valtosen mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti vaikeaa. Se pitäisi perustella erityisen hyvin Suomen ystäville. Ottawan sopimuksessa ovat mukana kaikki EU- ja Nato-maat.

Ulkoministeri Valtosen mukaan Ottawan sopimuksen kieltämiä miinoja ei nykyään juurikaan valmisteta. Valtoselle useat yritykset ovat myös kommunikoineet, että niiden jalkaväkimiinojen ottaminen uudelleen tuotantoon olisi heille mainehaitta.

Henkilömiinat eli jalkaväkimiinat kieltävä sopimus sai alkunsa vuonna 1996. Ensi vaiheessa sen ratifioi 125 valtiota. Suomi liittyi sopimukseen virallisesti vuonna 2012 eduskunnan äänestettyä sen hyväksymisestä marraskuussa 2011 äänin 110-47.