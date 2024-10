Elina Valtonen lyttää Moskovan Suomi-väitteet – ”Sairasta ajattelua”

Ulkoministeri Elina Valtoselta (kok.) kysytään saksalaisen Berliner Morgenpostin haastattelussa aliarvioidaanko Saksassa Venäjän uhkaa.

– En usko tähän, mutta saksalaista ja suomalaista ajattelua erottaa ehkä se, miten uhkan suhteen toimitaan. Saksassa Venäjän narratiivia kuunnellaan ja seurataan enemmän, Valtonen pohtii.

Hän summaa Moskovan tarinan olevan, että länsi uhkaa Venäjää ja että Venäjä toimii niin kuin se toimii tämän takia.

– Tähän voi vastata vain: ei! Suomi ei ole koskaan uhannut Venäjää. Meitä on viisi ja puoli miljoonaa ja me emme halua mitään Venäjältä. Tällainen on sairasta ajattelua, Valtonen toteaa Venäjän puheista.

Ulkoministeri muistuttaa, että länsi on yrittänyt viimeisten muutaman vuosikymmenen ajan rakentaa yhteistyötä Venäjän kanssa mukaan lukien kaupan kautta. Hän korostaa lisäksi, että Nato on puolustusliitto, joka ei muodosta mitään uhkaa.

Elina Valtoselta kysytään haastattelussa myös Suomen itärajan tilanteesta ja rajan sulusta.

Rajan sulku ei ole Valtosen mukaan ihanteellinen ratkaisu rajan vaikuttamisoperaatioon, mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut.

– Venäjän presidentti [Vladimir] Putin on ottanut ihmiset osaksi hybridisotaansa. Tässä on kyse välineellistetystä maahantulosta, hän sanoo.

Kysymykseen siitä, uhkaako tämä hybridisota Suomen turvallisuutta, Valtonen vastaa, ettei Venäjä voi päättää, keitä Suomen rajan yli tulee.

– Emme voi hyväksyä tätä, tämä on meille uhka.

Ulkoministeri maalaa kylmäävän esimerkkitilanteen.

– Kuvitellaan, että Venäjä tyhjentäisi vankilan ja toisi kaikki vangit – esimerkiksi sotarikollisia – Suomen rajalle. Pienikin määrä ihmisiä riittäisi vaarantamaan Suomen turvallisuuden ja lopulta myös EU:n ja Naton.

Elina Valtonen kertoo saksalaislehdelle, että Suomeen kohdistuu jatkuvasti kyberhyökkäyksiä. Hän mainitsee lisäksi sabotaasin.

– Me tiedämme, että Venäjä on kiinnittänyt katseensa Suomen infrastruktuuriin ja etsii heikkoja kohtia.

Valtonen mainitsee myös disinformaation, jolla pyritään vaikuttamaan erityisesti Ukrainan tukemiseen. Ulkoministeri huomauttaa kuitenkin, että tuoreen tutkimuksen perusteella Saksa ja Ranska ovat Venäjän hybridisodan pääkohteita ennemmin kuin Suomi.

Euroopan tulisi Elina Valtosen kanssa tehdä paljon nykyistä enemmän puolustuksen ja pelotteen eteen. Hän arvioi, ettei Naton niin sanottu kahden prosentin tavoitetaso tule tulevaisuudessa riittämään.

– Meidän on vihdoin kasvettava aikuisiksi. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on tärkeää, ja se jatkuu riippumatta siitä, kuka muuttaa Valkoiseen taloon vaalien jälkeen, mutta emme voi olla riippuvaisia Yhdysvalloista. Meidän on oltava tulevaisuudessa paljon nykyistä vahvempia ja pystyttävä pitämään huoli itsestämme.