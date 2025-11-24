Elina Valtonen KL:lle: Perintövero pitäisi poistaa

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan verotus kaipaa Suomessa lisäravistelua. Valtonen toteaa Kauppalehden haastattelussa, että näkökulmaa olisi vaihdettava valtiovetoisuudesta kohti kansalaisia.

– Julkisen talouden tasapaino ei voi olla ykköstavoite, vaan työ, yrittäjyys, riskinotto ja vaurastuminen. Siitä sitten seuraa hyvää julkiseen talouteen, Valtonen sanoo KL:lle.

Valtosen mukaan tuloverotusta pitäisi alentaa ja progressiota loiventaa. Lisäksi perintövero pitäisi poistaa kansalaisten vaurastumisen tieltä.

– Onhan Suomelta aika eksoottinen valinta, että meillä on perintöverotus, jota ei enää läheisillä mailla ole. Jos perit asunnon kasvukeskuksen ulkopuolelta, niin arvonaleneman lisäksi saat niskaasi hoitokulut ja perintöveron. Minusta se on väärin, Valtonen sanoo.

– Riskinottohalu ja myös sen omistamisaspekti ovat nyt oikeasti ykkösasia seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kokoomus ei varmasti ole osallistumassa hallitukseen, joka ei ota tätä haastetta vakavissaan, Valtonen muistuttaa.

Veronalennuksen riskit suhteessa julkisen talouden tasapainoon ja mahdollisesti syntyvään luottoluokittajien paineeseen voidaan Valtosen mukaan padota.

– Luottoluokittajat näkevät sen pitkän linjan, eli myös ne rakenneuudistukset, joita Orpon hallitus on tehnyt. Pidetään kiinni kehyksistä, joihin nykyinen hallitus sitoutui ja jotka edellinen rikkoi. Jokainen tässä maassa varmaan ymmärtää, että me verotamme jo nyt aivan hirmuisesti.

Valtonen viittaa haastattelussa myös Valtiontalouden tarkastusviraston viime viikolla julkaisemaan raporttiin Sanna Marinin (sd.) hallituksen (2019-23) velanotosta.

– 23 miljardia otettiin käytännössä Marinin hallituksen aikana velkaa pelkästään sellaisiin menoihin, jotka eivät selity koronalla. Kun koko viime kauden lisälainanoton suhteuttaa bkt:hen, niin ollaan reilussa 4,5 prosentissa. Se on sama kuin nykyinen alijäämämme, Valtonen muistuttaa.

– Jos Suomi joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn, mikä numeroiden valossa on mahdollista, niin se selittyy kokonaan Marinin hallituksen politiikalla, hän jatkaa.