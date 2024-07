Elina Valtonen IS:lle: Viestimme Venäjälle on se, että Nato on vahvempi kuin koskaan

Ulkoministerin Elina Valtosen (kok.) mukaan Naton huippukokouksen viesti Vladimir Putinille on se, että puolustusliitto on vahvempi kuin koskaan.

– Venäjä ymmärtää vain voimaa. Ja meillä on yhdessä täällä voimaa. Nato on puolustusliitto. Me emme uhkaa Venäjää, mutta haluamme pitää huolen siitä, että Venäjä ei meidän porteillemme astu, Valtonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Venäjän imperialistisessa ajatusmaailmassa mikään ei riitä. Vertaisin sitä jopa tietynlaiseen psykopatiaan: saat jotain, et luovu siitä ja lähdet vaatimaan seuraavaa.

Valtosen mukaan tilannetta Ukrainassa ei pidä jäädyttää, koska silloin Venäjä lähtisi hänen mukaansa hakemaan uusia tavoitteita. Esimerkiksi minkäänlaista Venäjän väitetysti esittämää rauhansuunnitelmaa ei ulkoministerin mukaan voida hyväksyä.

Ulkoministerin mukaan Naton huippukokouksessa keskusteltiin myös hybridisodankäynnistä. Valtosen mukaan hybridihyökkäysten kohteena on Euroopan lisäksi myös Yhdysvallat.

Hänen mukaansa on tärkeää, että Venäjän tekemästä sabotaasista puhutaan ääneen.