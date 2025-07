Elina Valtonen IL:lle: Virkajohto nimittää tuttuja – se ei enää käy

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Iltalehdelle, että ulkoministeriön toiminnassa on edelleen kehitettävää.

Ulkoministeriö on viime vuosina ollut useaan otteeseen otsikoissa suurlähettiläiden käytöksen vuoksi.

Valtonen kertoo Iltalehdelle alkaneensa ja kaksi vuotta sitten uudistamaan ulkoasiainhallintoa.

– Tässä on paitsi nyt tämä organisaatiomuutos, joka on saatu aika pitkälti maaliin, mutta rinnalla on ennen muuta myös tämä toiminnallinen ja kulttuurinen puoli, jota koko ajan toimeenpannaan, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan ulkoministeriöön on palkattu ensimmäistä kertaa ulkopuolinen henkilöstöjohtaja. Tavoitteena on kehittää rekrytointia ja tehdä prosesseista nykyistä läpinäkyvämpiä.

– Otetaan etäisyyttä sellaiseen ajatteluun, josta kieltämättä ehkä ulkoministeriössä aiemmin ei ole niin valtavasti otettu etäisyyttä, että virkajohto nimittää tuttuja ihmisiä paikkoihin.