Elina Valtonen IL:lle: Rajalaki ei romuta oikeutta hakea turvapaikkaa

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomi ei rajalain myötä ole romuttamassa oikeutta hakea turvapaikkaa Suomesta.

Iltalehden haastattelussa Valtonen sanoo, että sen sijaan tavoitteena on vastata hybridivaikuttamiseen tilanteessa, jossa toinen valtio välineellistäisi ihmisiä Suomen rajalle.

– Suomen ja Suomen kumppanimaiden analyysi on, että Venäjällä on kyky ja ehkä halukin tuoda ihmisiä meidän tai muiden maiden rajoille nopeastikin. Uhka on pysyvä.

Valtosen mukaan Suomi haluaa olla luotettava kumppani myös jatkossa. Hän kertoo keskustelleensa rajalaista EU- ja Nato-maiden edustajien kanssa.

Ulkoministeri sanoo, että moni maa toteuttaa samoja ratkaisuja ilman lakikirjauksia. Hänen mukaansa rajalain säätäminen kiireellisenä on välttämätöntä.

Valtosen mukaan muut maat tukevat Suomea lähes yksimielisesti.