Elina Valtonen: Euroopan pitää uskaltaa luottaa markkinoihin

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen mukaan Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan riski on syytä ottaa vakavasti.

– Sellainen riski on aidosti olemassa ja se olisi ihan vihoviimeinen asia, mitä tässä nyt tarvitaan. Eurooppa ei pysty ikinä kilpailemaan julkisten tukien muodossa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, Valtonen sanoo Verkkouutisille.

Yhdysvaltojen jättimäinen inflaation vastainen rahoituspaketti suosii kotimaista tuotantoa sekä erityisesti vihreän teknologian yrityksiä. Tämä on aiheuttanut huolta siitä, että tuotantoa siirtyy Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Tämän vuoksi myös Euroopassa halutaan mahdollistaa valtion tuet omille yrityksille, vaikka se sotii vapaan kilpailun ajatusta vastaan.

Valtosen mukaan Euroopan ei kannata lähteä mukaan tukemaan omia yrityksiään valtioiden avustuksilla, vaan keskittyä tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joille on kysyntää.

– Jos olisikin niin, että Yhdysvallat lähtee tukemaan kotimaista tuotantoa ja palveluita, meillä on mahdollisuus ostaa sieltä ja sitten kilpailla jollain muulla. Näin markkinatalous toimii ja meidän pitäisi Euroopassa uskaltaa luottaa siihen sen sijaan, että lähdetään tähän subventiopolitiikkaan mukaan.

– Ajattelun EU:n strategisesta autonomiasta voisi myös unohtaa. Meidän on tietenkin pakko pitää huolta huoltovarmuudesta erityisesti energian osalta, mutta ei ole kuviteltavissa sellaista tilannetta, jossa kaikki tuotettaisiin yhdessä maassa tai edes Euroopassa.

Valtosen mukaan valtion tukisäännöistä joustaminen olisi erityisen haitallista pienten maiden kuten Suomen kannalta, koska niiden hyvinvointi syntyy viennistä. Perussuomalaisten puheet Suomen EU-erosta ovat hänen mukaansa vastuuttomia.

– EU:n keskeinen anti on vahvat sisämarkkinat. Meidän yritykset ovat pystyneet käymään kauppaa ilman esteitä huomattavasti suuremmilla markkinoilla ja se on pakottanut meitä purkamaan kilpailun esteitä myös kotimaassa.

– EU on arvoyhteisö ja turvallisuusyhteisö. On todella vastuutonta puhua siitä, että Suomi lähtisi erkaantumaan siitä. Suomen paikka on EU:ssa enemmän kuin koskaan, Valtonen toteaa.