Elina Valtonen: Eskalaation kierre on saatava loppumaan Lähi-idässä

Israel iski varhain perjantaina useisiin Iranin ydinlaitoksiin ja sotilaskohteisiin. Iranin on kerrottu aloittaneen oman vastaiskunsa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi tilannetta viestipalvelu X:ssä.

– Lähi-idän tilanne on huolestuttava ja sotilaallisen eskalaation kierre on saatava loppumaan. Alueen turvallisuuskysymyksiä ei voida ratkaista kestävällä tavalla ilman poliittisia ratkaisuja, hän kirjoittaa.

Ulkoministeri kertoo olleensa aamulla yhteydessä Suomen Teheranin-suurlähettiläs Jani Raappanaan.

– Suurlähetystömme henkilöstö on kunnossa ja edustusto jatkaa toimintaansa. Suomalaisia Iranissa on muutamia kymmeniä. Suurlähetystö on jo tavoittanut osan heistä ja loppuja tavoitellaan.