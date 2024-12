Elina Valtonen: Bashar al-Assadin kaatuminen ei saa johtaa uuteen hirmuhallintoon

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin vallastasyöksy ei saa johtaa uuden hirmuhallinnon muodostumiseen, vaatii ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä.

Valtosen mukaan hirmuhallinnon kaatuminen on helpotus.

– Assadin diktatuuri on kaatunut. Tämä helpotuksen ja vapautuksen hetki ei saa johtaa uuteen sortavaan hirmuhallintoon, Valtonen toteaa.

Ulkoministeri lupaa Suomen tukevan syyrialaisten pyrkimyksiä kohti parempaa tulevaisuutta.

– Suomi tukee vapaata ja turvallista, kansainväliseen oikeuteen ja perustavanlaatuisiin oikeuksiin perustuvaa tulevaisuutta Syyrian kansalle, Valtonen linjaa.

Aiemmin sunnuntaina Valtonen kommentoi asiaa myös Iltalehdelle. Tuolloin hän toivoi Syyrian kehittyvän vanhan hallinnon kaaduttua kohti vakaata demokratiaa, mutta myös arvioi, ettei kapinallisten maltillistumisesta ole toistaiseksi ollut merkkejä.

Myös pääministeri Petteri Orpo arvioi Ylelle Syyrian tilanteen olevan jännittynyt Assadin hallinnon murennuttua nopeasti. Uutta sisällissotaa ei hänen mielestään ole näkyvissä.

Orpo kuitenkin huomautti, että Damaskoksen vallanneiden kapinallisten aikeista ja luonteesta on vasta vähän tietoa.

– Kapinalliset, jotka ovat vallan ottaneet, niistä emme paljon tiedä, Orpo totesi.

