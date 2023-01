Eläkkeellä oleva poliisi tuomittiin väärän tiedon levittämisestä Venäjällä

Eläkkeellä oleva poliisi Oleg Kashintsev tuomittiin Venäjällä kahdeksan vuoden vankeuteen väärän tiedon levittämisestä ja asevoimien halventamisesta, kertoo Radio Liberty.

Moskovalainen tuomioistuin tuomitsi Kashintsevin poissaolevana. Oikeuden mukaan poliisi julkaisi keväällä 2022 Telegramissa ja Instagramissa useita ”valheellisia viestejä”, joissa hän kutsui Ukrainan sotaa sodaksi ja kertoi venäläisten sotilaiden tekemistä rikoksista.

Tuomion myötä Kashintsev menetti sotilasarvonsa ja häntä kiellettiin käyttämästä sosiaalista mediaa sekä toimimasta poliisina neljään vuoteen. Kashintsev on ensimmäinen venäläinen, joka on tuomittu poissaolevana valheellisen tiedon levittämisestä.

Oleg Kashintsev pakeni Venäjältä useita kuukausia sitten. Venäjän viranomaiset asettivat hänet etsintäkuulutetuksi, mutta Interpol tunnusti vainon poliittiseksi ja kieltäytyi luovuttamasta tätä Venäjälle.

Joulukuussa 2021 Kashintsev osoitti mieltään Moskovan Punaisella torilla oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin vapauttamisen puolesta.

Oleg Kashintsev's lawyer said on January 27 the court also stripped Kashintsev's major rank and barred him from administering social networks and from serving in police ranks for four years.https://t.co/6WBGcaurWg

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 27, 2023