Eläkeläiset eivät juokse alennusten perässä

Erikoiskaupan liitto Etu ry:n kuluttajatutkimus kartoitti yli 55-vuotiaiden suomalaisten kulutustottumuksia. Tutkimuksen mukaan ikääntyneet kuluttajat ovat hintatietoisia, mutta laatu on tärkeämpi kriteeri ostospäätöksen yhteydessä. Laadun merkitys korostuu eniten kodinkoneiden ja elektroniikan ostamisen yhteydessä.
Hintaherkkyyden ajatellaan usein liittyvän erityisesti iäkkäisiin kuluttajiin. Tutkimuksen kohderyhmän nuorimmat (55–64-vuotiaat) osoittautuvat kuitenkin tarkimmiksi edullisimman hinnan etsijöiksi ja innokkaimmiksi tarttumaan hyviin tarjouksiin. Sen sijaan vanhimmissa ikäryhmissä (yli 65-vuotiaat) hinnan merkitys näyttää vähenevän.
Vastaajat arvioivat rahankäytön vähentyvän seuraavien 12 kuukauden aikana kaikilla muilla toimialoilla paitsi näkemiseen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa sekä rautakaupassa. Eniten vastaajat arvioivat vähentävänsä rahankäyttöä vaatteisiin ja kenkiin sekä korutuotteisiin.
Korut, ulkona syöminen sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumat olisivat ensimmäisiä säästökohteita, mikäli hinnat nousisivat kymmenen prosenttia. Vain 4 prosenttia vastaajista säästäisi elintarvikkeiden hankinnoista. Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia arvioi, ettei hintojen nousulla olisi vaikutusta omaan ostoskäyttäytymiseen.
Kaupunkikeskustat ovat edelleen tärkeitä ostospaikkoja. Vastaajista 14 prosenttia kertoi asioivansa erittäin mielellään keskustassa ja 41 prosenttia melko mielellään.
Sukupuolten välillä oli vastauksissa selkeä ero. Naisista 17 prosenttia asioi erittäin mielellään keskustassa, kun taas miehistä vain 11 prosenttia oli tätä mieltä.
Monipuoliset palvelut, parhaat liikkeet ja ravintolat sekä saavutettavuus olivat tärkeimmät syyt asioida kaupungin keskustassa.