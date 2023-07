Eläkeläiset auttavat käynnistämään Stinger-tuotantoa

Raytheon Technologies on kutsunut takaisin töihin eläkkeelle jääneitä insinöörejä opettamaan, miten rakentaa olkapäältä laukaistavia Stinger-ohjuksia presidentti Jimmy Carterin hallinnon aikana laadittujen piirustusten perusteella.

Tämä on viimeisin esimerkki amerikkalaisesta yrityksestä, joka pyrkii pystyttämään sellaisen aseen tuotantoa, jota maan puolustusministeriö ei ole ostanut vuosikymmeniin.

Stingeristä tuli Ukrainan ilmapuolustuksen tähti parissa vuorokaudessa Venäjän aloitettua hyökkäyksensä helmikuussa 2022, minkä jälkeen sitä halusivat muutkin kuin ukrainalaiset, muun muassa Suomen maavoimat.

Yhdysvallat on lähettänyt 27. kesäkuuta 2023 mennessä varastoistaan Ukrainaan yli 1 700 Stinger-järjestelmää, joilla on ammuttu alas Venäjän sotilasilma-aluksia, vaanivia aseita ja jopa risteilyohjuksiakin. Lisää Stingereitä on jo luvattu.

Toukokuussa 2022, kun Yhdysvaltain maavoimat tilasi 1 700 Stingeriä lisää, Pentagon ilmoitti, että niitä voidaan alkaa toimittaa vasta vuonna 2026. Ennen kuin ensimmäinen ohjus valmistuu tuotantolinjalta, aikaa kuluu noin kaksi ja puoli vuotta. Suurin osa ajasta menee linjan pystyttämiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen.

Tuotannon käynnistämistä varten on tuotu takaisin töihin yli 70-vuotiaita entisiä työntekijöitä kouluttajiksi ja kaivettu varastoista vanhoja testilaitteita tuotantolinjaa varten. Myös ohjusjärjestelmän elektroniikka on vanhentunutta, joten jotkut komponentit ja piirikortit pitää suunnitella uudelleen, mikä vie aikaa.

Yksi uudelleen suunniteltavista komponenteista on hakupää, jota ei enää valmisteta, eikä sen kaikkia komponentteja ole enää saatavissa. Hakupäiden vanha varaosavarasto, jota pystyttiin hyödyntämään valmistuksessa jonkun aikaa, on käytetty loppuun.

Vaikka nykyään automaatiolla ja 3D-tulostuksella valmistusprosessia voidaan usein nopeuttaa valmistusprosesseja, ne eivät sovellu Stingeriin. Niiden käyttö tarkoittaisi koko aseen suunnittelua uudelleen, joka johtaisi vain pitkään sertifiointiprosessiin. Ase täytyy rakentaa samalla tavoin kuin neljä vuosikymmentä sitten mukaan lukien ohjuksen kärkikartion asennus käsipelillä.

Tuotannon arvioidaan käynnistyvän ensi vuoden lopulla ensin 40:n ja vuoden 2025 loppuun mennessä 60 ohjuksen kuukausivauhtia, mikä tarkoittaa yli 700:aa ohjusjärjestelmää vuodessa.