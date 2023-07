Eläinlääkäri epäilee KSML:ssä: Robottileikkurit silpovat siilejä

Robottiruohonleikkureita ei tulisi käyttää ollenkaan sellaisilla pihoilla, joissa on tehty siilihavaintoja, eläinlääkäriasema Animuksen eläinlääkärit vetoavat Keskisuomalaisessa.

Animuksen eläinlääkärin Viveka Lampisen mukaan erityisen vaarallista siileille ovat iltaisin ja öisin liikkuvat leikkurit, koska kyse on yöeläimestä.

– Varmaa havaintoa meillä asiasta ei ole, eli emme ole nähneet loukkaantumista. Olettamus robottiruohonleikkurista vammojen aiheuttajana on vahva. Monella siilillä on useampia eri aikaan tulleita haavoja. Toki vastaavat vammat voisi aiheuttaa siimaleikkurillakin. Näitä siilejä on tuotu päivittäin useita.

Loukkaantuneet siilit työllistävät eläinlääkäreitä etenkin kesäisin. Lampisen mukaan loukkaantuneita siilejä on kertynyt enemmän kuin aiemmin.

– Osan olemme pelastaneet ja osan olemme joutuneet lopettamaan. Se on sydäntä särkevää, Lampinen sanoo KSML:lle.

Siili on rauhoitettu eläin. Jos ihminen havaitsee vahingoittaneensa siiliä, eläin tulee tarkistaa ja hyvä olisi toimittaa se eläinlääkäreiden tutkittavaksi. Vahingoittunutta eläintä ei saa jättää luontoon.