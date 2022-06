EKP suunnittelee tukea velkaantuneille valtioille

Euroopan keskuspankki (EKP) aikoo kohdentaa sen hallussa olevien joukkolainojen uudelleensijoitusta maille, joiden korkokustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti.

– Pandemia on jättänyt euroalueen talouteen pysyviä haavoittuvuuksia, jotka edistävät rahapolitiikkamme normalisoitumisen epätasaista siirtymistä, EKP toteaa tiedotteessa.

Lisäksi keskuspankki aikoo nopeuttaa sellaista uusien välineiden kehittämistä, joiden avulla se voi entistä paremmin turvata raskaasti velkaantuneiden eurovaltioiden varainhankinnan.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto järjesti keskiviikkona ylimääräisen kokouksen. Runsaasti velkaantuneiden maiden lainojen korot ovat kallistuneet sen jälkeen, kun EKP ilmoitti viime viikolla aloittavansa rahapolitiikan kiristämisen.

Press release: Statement after the ad hoc meeting of the ECB Governing Council https://t.co/RGKJon5Ndk

— European Central Bank (@ecb) June 15, 2022